Il ’Bar Sport’ di Martelli: "Noi, ultimi sognatori"

Lo hanno visto in oltre trecentomila l’altra sera il film Bar Sport, tratto dall’omonimo libro di Stefano Benni, che Rai5 ha voluto mandare in onda per ricordare lo scrittore scomparso. Perché quel microcosmo fatto di amici, sfide, amori e chiacchiere da bancone in una provincia sospesa fra realtà e fantasia passò dalla pagina al grande schermo nel 2011 con la benedizione dello stesso Benni che collaborò alla sceneggiatura. Fu Massimo Martelli, bolognese come lo scrittore, a curare la regia di un film dal cast davvero stellare: da Claudio Bisio a Giuseppe Battiston, da Angela Finocchiaro a Lunetta Savino, da Teo Teocoli a Claudio Amendola. "Erano quasi tutti amici di Stefano – ricorda il regista – e chiunque, Bisio per primo, venne a un cachet irrisorio. Amendola, che allora era al culmine della popolarità grazie ai Cesaroni, pose solo la condizione di essere lui a mangiare la Luisona. E infatti la parte dello sprovveduto agente di commercio milanese fu sua". Le riprese avvennero a Sant’Agata Bolognese e soltanto il mitico bar fu ricostruito negli studi cinematografici romani. "Proprio dove adesso – dice Martelli – sto lavorando per Raitre a Riserva indiana di Massini. È una sensazione amara: ricordo quando lui veniva qui a seguire le riprese e a chiacchierare". Come nacque il film? "Ancora adesso mi chiedo come mai Stefano diede i diritti. Eravamo amici ma il suo rapporto con il cinema era altalenante e la sua scrittura complicata per il grande schermo. Gli telefonai dopo l’incontro con il produttore e lui mi disse: ‘Mi è piaciuto molto il tuo film sulla strage di Bologna, Per non dimenticare. Parliamone’. Forse, benché avesse avuto tante altre richieste, ha pensato che ero il regista giusto per una storia corale". Lo stesso Benni collaborò alla sceneggiatura. Fu un rapporto complicato? "Tutti siamo partiti dalla convinzione che il film dovesse rispettare il libro in modo quasi filologico, anche se alcune cose ovviamente furono riscritte. Ricordo la sua cura maniacale delle parole. Una volta mi tenne al telefono tre ore per discutere alcune pagine: le rimandò ma mi accorsi che aveva cambiato tre parole in tutto. Quando alla fine vide il film per la prima volta e mi disse che gli piaceva, per me fu come vincere Cannes. Il Lupo era il Lupo e non temeva la verità". Come vi siete conosciuti? "Come tutti a Bologna in quegli anni, in giro per osterie. Lui, Andrea Pazienza, Freak Antoni...Siamo stati l’ultima generazione che ha sognato e Bologna ci ha permesso il sogno. Ci capitò però di abitare vicino a Roma e questo consolidò il rapporto". Che eredità lascia? "L’invenzione di un linguaggio, lo stile inimitabile, la diversità poetica. Anche paragonandolo alla narrativa di Pennac, si capisce quanto Stefano sia stato inventore più che scrittore". Non aveva una personalità facile... "Voleva soltanto essere amato e soffriva se non ci riusciva". Claudio Cumani