Il Bar Touring piange ‘Bobbi’: "Eri speciale"

La comunità di Monghidoro ha perso, nella giornata di venerdì, un pilastro portante. È morto, a seguito di una malattia, a soli 52 anni, Roberto Benni. "Bobbi" ha lasciato sgomente le comunità di Monghidoro, dove risiedeva e lavorava da tempo, e di Loiano, dove è nato e cresciuto. Ufficiale degli alpini ha operato come tenente sia a Bolzano che a Ischia per poi andare a lavorare come manager del settore commerciale alla Esso. Da qui è, poi, approdato nel centro di Monghidoro, per rilevare, insieme al fratello Stefano il Bar Touring, storica e rinomata attività.

Roberto era pieno di vita. Aveva molte passioni, come il golf e lo sci, ed era un grande intenditore di vini da esperto sommelier, tanto che, di frequente, organizzava insieme ai suoi soci del Bar Touring visite e degustazioni alle cantine più quotate in Italia, invitando gli affezionati clienti del bar. Pur avendo combattuto per dodici anni contro un male che nell’ultimo periodo non gli ha dato tregua, ha sempre lavorato regalando sorrisi, allegria, gentilezza, disponibilità a tutti i frequentatori del bar. Sempre amorevole ed attento con il figlio Francesco, la compagna Patrizia e sua figlia Clarissa, i suoi genitori, i suoi fratelli, i suoi famigliari tutti ed i suoi amici, che lo ritenevano un fratello ed ora lo piangono come tutta la comunità appenninica. Le ultime settimane le ha trascorse accudito dai suoi cari e dagli operatori dell’Hospice di Casalecchio di Reno.

L’ultimo saluto a Bobbi avrà luogo martedì alle 17, presso la baita degli Alpini di Monghidoro ed in questa occasione tutti potranno tributargli l’affetto che merita.

"Se ne va purtroppo un’ altra bella persona per Monghidoro, una persona gentile, garbata e portatrice di allegria, che ci ha insegnato ad essere migliori. Lascia senz’altro un vuoto tra famigliari ed amici e ci stringiamo in un forte abbraccio a Patrizia, Francesco, Clarissa, Anna, Stefano, Serena, Andrea, Lisa, ai famigliari tutti ed agli amici, certi che mai dimenticheremo il suo sorriso e che il suo esempio e la sua forza d’animo ci accompagneranno per sempre" ha dichiara il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi.

Zoe Pederzini