Il baritono castiglionese Leo Nucci in visita al Teatro Comunale, da lunedì nuovi lavori

Visita a sorpresa del baritono Leo Nucci (a sinistra nella foto), castiglionese di fama mondiale, nel Teatro Comunale del paese, che si appresta a chiudere per qualche mese per completare i lavori che ne hanno permesso l’apertura nei mesi scorsi dopo una lunga attesa.

"Ho accompagnato il grande Leo Nucci a vedere il Teatro comunale di Castiglione dei Pepoli – ha raccontato il sindaco Maurizio Fabbri sui social –. Come sempre consigli preziosi e, soprattutto, interessanti proposte di collaborazione. Ci ha accompagnato l’ingegner Tommaso Pazzaglia, direttore dei lavori che partiranno da lunedì". Oggi si chiude la prima stagione sul palco con l’ultimo appuntamento della rassegna di teatro per ragazzi ’Favolando per le valli’: in cartellone lo spettacolo ’Sogni in scatola’ di NanirossiTeatro nelle Foglie, ingresso intero €5,00, ridotto €3,00. Per info e prenotazioni scrivere al 342 716 3977.