Il barone rampante di Sara Colaone

Esce oggi per Mondadori il primo fumetto dedicato a un romanzo di Italo Calvino. Sara Colaone, autrice e fumettista bolognese, ha trasporto in tavole molto contemporanee Il barone rampante, presentato qualche settimana fa in anteprima alla Fiera del libro per ragazzi che celebrava con vari eventi i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino. L’elemento di novità è il modo in cui le vignette dialogano le une con le altre, a creare un ritmo narrativo che in realtà rispetta il ritmo di Italo Calvino, ma che talvolta, paradossalmente, ci ricorda un manga.