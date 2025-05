Il basket femminile conquista l’Appennino

Nella terra della patrona del basket, la pallacanestro è di casa. Dal domani a domenica si svolgerà a Porretta Terme, al ‘Pala Itis’, uno degli otto concentramenti interregionali previsti dal Torneo ‘Gaetano Laguardia’ del campionato femminile Under 15. L’evento è gestito dalla Asd Trottola Sport in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro e il patrocinio dei comuni di Alto Reno Terme e Castel di Casio.

Le squadre che arriveranno in Appennino per giocarsi l’ammissione alla fase finale sono il Derthona Basket proveniente dal Piemonte, l’Apu Udine dal Friuli Venezia-Giulia, la Cbf Frascati dal Lazio e il Nuovo Basket Fossombrone del girone unico Umbria-Marche. Sei le partite in programma: domani e il 3 maggio alle 16 e alle 18 mentre domenica 4 maggio si giocherà alle 10 e alle 12. Tutti gli incontri si terranno sul campo di Via F.lli Daldi e Matteucci 17.

Durante i giorni dell’evento sarà visitabile la ‘Casa del Basket - omaggio alla patrona’, esposizione allestita presso l’ex carcere in via Borgolungo 10 che racconta del profondo legame tra il paese e la pallacanestro. I trofei interzona – ricorda Rossella Guidoboni, presidente di Trottola Sport – sono una tradizione.

A portarli qui per la prima volta fu la storica associazione ‘Gli amici del basket’. Nel tempo, la nostra associazione si è prodigata per mantenere sul territorio questa importante manifestazione che si sposa alla perfezione con la notorietà di Porretta fra gli appassionati di basket".

Nel 2022 la Beata Vergine delle Grazie, a cui è dedicato il santuario cinque-seicentesco della ‘Madonna del Ponte’, è stata proclamata Patrona dei cestisti italiani. La piccola chiesa è meta, da decenni, dei pellegrinaggi e della devozione degli atleti, come provano le tante casacche esposte all’interno dell’edificio. Qualche anno fa la storia del Santuario è stata ripresa dal New York Times, il principale quotidiano statunitense. Qualche giorno fa la stampa ha parlato del pellegrinaggio di alcune giocatrici italiane residenti in Germania, il cui miglioramento della performance agonistica ha fatto subito gridare al miracolo. Intercessioni divine a parte, una cosa è certa: il 2025 di Porretta Terme sarà un anno pieno di basket. Oltre il concentramento dei prossimi giorni, il 12-13 luglio si disputeranno il torneo dei rioni e le finali open del campionato Csi e, dal 12 al 14 settembre, andrà in scena il ‘trofeo della patrona’, ovviamente dedicato alla santa protettrice dei cestisti.

Fabio Marchioni