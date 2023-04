Il baskin: a vincere è solo l’unione tra persone

Abbiamo voluto intervistare Bianca Sacco, allenatrice del Baskin Bologna per conoscere questo sport.

Quando e dove è nato il baskin?

"È nato a Cremona nel 2001 in una scuola media, grazie ad un insegnante e al papà di una ragazza con disabilità".

Cosa cambia tra baskin e basket, ma soprattutto chi attribuisce il numero del livello a ciascun giocatore?

"Nel baskin possono partecipare anche le persone con difficoltà motorie, perciò ci sono due aree laterali per permettere loro di tirare senza essere marcate. Ogni giocatore, con o senza disabilità, ha un numero di livello che è attribuito dall’allenatore in base alle sue capacità".

Questo sport è praticato in tutta Italia? C’è una quota di iscrizione alla squadra? Per assistere alle partite si paga?

"È praticato in tutta Italia tranne in due regioni. La quota d’iscrizione è minima ma per assistere alle partite invece non si paga".

Perché ha deciso di allenare una squadra di baskin e non di basket?

"Conobbi un ragazzo con disabilità che giocava a basket all’interno di un progetto, finito il quale, non sapeva più dove poter giocare. Allora decisi di allenare una squadra di baskin per poterlo inserire".

Ha mai avuto difficoltà nell’allenare persone con disabilità? Sono mai arrivati insulti dal pubblico?

"Certo, ho avuto difficoltà anche perché ogni giocatore è diverso dall’altro e ho dovuto adattarmi alle esigenze di tutti. Per fortuna non sono mai arrivati veri e propri insulti, però a volte il pubblico si scalda".

Pensa che in Italia ci siano ancora molte persone che devono sviluppare una mentalità aperta come quella alla base del baskin?

"Sono molte le persone che temono le fragilità, proprie e altrui, invece bisogna imparare ad apprezzare le differenze: nel baskin ho imparato che ognuno scopre la propria umanità, soprattutto chi non ha disabilità. Se coinvolgeremo più persone, in Italia si potrà vivere meglio".

