Il Bazar del Pittore di Bologna è in lacrime: Lorenzo Benni se n’è andato

Il Bazar del Pittore è in lacrime Lorenzo Benni se n’è andato

Tutta via delle Belle Arti lo conosceva. Studenti e professori dell’Accademia andavano al Bazar del Pittore, al numero 26; perché da oltre 60 anni è un punto di riferimento per tutti gli artisti della città. Il proprietario Lorenzo Benni si è spento il 23 dicembre, a 69 anni. "Se vedo un arcobaleno in cielo so che è Lorenzo con il pennello e gli acrilici", recita un commento su Facebook. E poi: "Grazie Lorenzo per averci aiutato a colorare un po’ di più le nostre vite". Benni era nato ad Anconella, frazione in provincia di Loiano. Poi mamma Laura, che oggi ha 95 anni, si è trasferita a Bologna, e mentre faceva la modella all’Accademia di Belle Arti, ha aperto il Bazar del Pittore. Eredita da lei la mesticheria e la passione per i colori. Quando ancora è uno studente, a metà degli anni Settanta, fonda, insieme all’amico Demetrio Casile, professore dell’Accademia, regista e sceneggiatore, la Pubblica Assistenza Città di Bologna. Quella che oggi è diventata una delle maggiori realtà volontaristiche della regione. "Eravamo come fratelli – racconta Casile –. Siamo cresciuti insieme, con gli studi uno accanto all’altro. Quando sono arrivato a Bologna, lui stava imparando a conoscere i colori, io...