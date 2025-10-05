Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Bologna
5 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
Il bel canto alza la voce tra le tombe

Una mattinata un po’ diversa dal solito, a passeggio tra le tombe. Oggi infatti dalle 10 alle 12, il Cimitero monumentale della Certosa ospita il secondo appuntamento con ’Quattro passi in Certosa con i protagonisti del bel canto della Bologna dell’800’, a cura di Fondazione Zucchelli, con l’Accademia di Belle Arti e l’associazione Amici della Certosa di Bologna.

Bologna e la regione sono infatti da sempre terre di cantanti lirici, e molti di essi riposano alla Certosa. Nelle varie visite guidate si va quindi alla scoperta di 18 sepolcri monumentali: opere di insigni scultori legati all’Accademia e dedicate ad altrettanti illustri cantanti lirici bolognesi dalle luminose carriere internazionali. La passeggiata di oggi, curata da Elisa Bocchi e Federica Cananzi vede l’introduzione di Roberto Martorelli. Si parte dalla famiglia di Carlo Zucchelli (1793-1879), basso dalla voce sinuosa e agile che è stato metro di confronto nel repertorio rossiniano, e di Carolina De Vincenti (1810-1876) per raggiungere la famiglia Spech-Salvi: Adelina Spech (1811-1886), il marito Lorenzo Salvi (1810-1879) e il fratello Eliodoro Spech (1810-1866) che sapranno restituire appieno le sfumature musicali e storiche dell’800. Il Settecento si prende il suo spazio con Domenico Mombelli(1755-1835) tenore e capostipite di una stirpe di cantanti, Brigida Giorgi Banti (1757-1806) partita come cantante di strada e arrivata ad essere definita virtuosa del secolo. Saltanto parecchi nomi segnaliamo ancora, unica e isolata, la figura di Brigida Bavosi (1795-1825): anche se breve, la sua vita ci ha consentito di ricordarla da duecento anni a questa parte come la dolce amante delle arti che è stata.

© Riproduzione riservata

