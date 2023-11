Il benessere dei lavoratori. La sfida delle aziende attraverso nuovi servizi

Tutelare il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie attraverso il welfare aziendale, termine con il quale si intende l’insieme di tutte le iniziative, benefit e piani messi in atto dal datore di lavoro per migliorare la qualità lavorativa e di vita del dipendente. Sostanzialmente il suo benessere, tant’è che oggi il welfare aziendale è sempre più legato al concetto di wellbeing aziendale.

In questo modo, l’azienda o organizzazione che sia assume il ruolo di strumento funzionale per favorire il work-life balance del lavoratore e valorizzare il suo tempo libero in famiglia. Ma non solo: attuare un piano di welfare aziendale aumenta il potere d’acquisto delle famiglie senza che ne aumenti il reddito imponibile. Dare una definizione univoca non è semplice perché, se è vero che è chiaro l’obiettivo del welfare aziendale, il come viene messo in atto può variare a seconda delle scelte che compie l’impresa. I servizi fruibili sono molteplici, ma è l’azienda a scegliere quali attivare, anche in base alla popolazione aziendale.

Di questo, e molto altro, si parlerà nell’incontro ’Dal welfare al wellbeing, per tutelare il benessere del lavoratore e della sua famiglia’, organizzato dalle testate del Gruppo Monrif, main partner Rekeep, con il sostegno di Illumia e partner ASviS, Ipsos. L’evento è introdotto da Valerio Baroncini, vicedirettore il Resto del Carlino. Dopo un saluto di benvenuto di Francesco Bernardi, founder di Illumia, Agnese Pini, direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! incontra Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare e Salute, fragilità, anziani del Comune di Bologna e Igor Taruffi, assessore al Welfare, politiche giovanili, montagna e aree interne della Regione, per fare un punto sul ruolo delle istituzioni nello sviluppo e nel sostegno alle aziende e ai loro dipendenti.

Chiara Ferrari, lead public affairs Ipsos, prosegue presentando lo scenario del Welfare aziendale in Italia: come coniugare le esigenze imprenditoriali con quelle dei lavoratori, e si unisce alla tavola rotonda, moderata da Valerio Baroncini, che vede protagoniste Giulia Bernardi, HR di Illumia; Linda Navelli, HR Learning & Welfare Specialist di Rekeep ed Eleonora Santoro, Head of Innovation & ESG di Rekeep.

Gli incontri, che si svolgeranno domani, alle 17, nell’Auditorium Illumia, situato in via de’ Carracci, 692, sono aperti al pubblico ma occorre una prenotazione e ci sono ancora pochi posti disponibili. È dunque consigliabile iscriversi al link www.quotidiano.netqnwelfare. Al termine dell’incontro sarà offerto un cocktail di networking.