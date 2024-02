Il benessere oggi per Enzo Spaltro

Appuntamento oggi alle 18 alla libreria Coop Zanichelli per la presentazione del libro di Enzo Spaltro,

Teoria generale del bellessere (Pendragon).

Ne parlano la curatrice Milena Ambrosini e Fabio Bernardi. Il volume che raccoglie gli ultimi scritti, inediti e non, del medico e giornalista scomparso nel 2021, affronta i temi di una società sempre più complessa. Partendo dalla constatazione che al giorno d’oggi si stia meglio di cinquanta o cento anni fa, lo studioso propone di usare le figure retoriche del chiasmo e dell’ossimoro come metodi per guardare alla vita.