Il benessere passa dal quotidiano. Ecco la due giorni di Health Ability

Vivere meglio e più a lungo. Questo è l’obiettivo dell’inedito appuntamento Health Ability, all’interno della 27esima edizione di Cosmofarma. La due giorni dedicata al cittadino si terrà il 12 e il 13 aprile a BolognaFiere. "Una novità e un esempio di come si può lavorare bene in sinergia. Il benessere passa attraverso attività quotidiane e cura di sé", ha detto l’assessora comunale a Sport e Bilancio Roberta Li Calzi.

L’evento promuove la longevità ma non solo. Anche attività fisica, nutrizione, salute mentale, cura della pelle, integrazione alimentare, stili di vita, stress e prevenzione. Una diffusione a 360 gradi del know-how del benessere a beneficio anche del sistema sanitario. Citando Rita Levi Montalcini, "anche nella salute è molto importante dare vita ai giorni e non giorni alla vita", argomenta Paolo Pandolfi, direttore Sanità Pubblica Ausl Bologna. Pandolfi poi ha spiegato: "La stagione dei pollini durerà un mese di più. Colpa del cambiamento climatico. Vediamo quanto sono più diffusi". Quindi chi è allergico si deve aspettare di dover fare uso di antistaminici e altri farmaci per più tempo".

"I nostri professionisti mettono a disposizione della città, dando anche la possibilità di effettuare screening e vaccinazioni gratuite", racconta Francesca Ferilli, amministratore delegato Bos, organizzatrice della due giorni. Infatti, a fronte dell’invecchiamento progressivo della popolazione italiana si prevede anche l’aumento significativo di patologie croniche e comorbidità cardiometaboliche, respiratorie, osteoarticolari e oncologiche.

Per questo Federfarma Bologna distribuirà il kit per lo screening del colon retto e dell’hpv, il papillomavirus. "Noi farmacisti da sempre sollecitiamo tutti coloro che occasionalmente si dimenticano di effettuare attività di prevenzione", dichiara Gian Matteo Paulin, presidente Federfarma Bologna. Il messaggio più volte ripetuto in Sala Anziani durante la presentazione della manifestazione è: "L’unione fa la forza". Per questo è partner dell’evento anche Uisp Bologna. "Health Ability si aggiunge alle varie rassegne che si impegnano a rendere Bologna la capitale della salute", specifica Nicola Fornasari, responsabile comunicazione Uisp Bologna.