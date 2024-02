Il benvenuto ai nuovi cittadini: "Informazioni e prodotti utili"

Un supporto in più per le famiglie del territorio: è stata rinnovata, anche nel 2024, l’iniziativa del Comune di Molinella di consegnare alla famiglie dei nuovi nati il "baby kit" quando questi vengono registrati all’anagrafe della Casa Comunale. "È un’attenzione che da qualche anno dedichiamo ai bambini e alle bambine molinellesi nei loro primi giorni di vita – dichiara l’assessora alle Politiche per l’infanzia Letizia Fattori –, affinché possa essere un primo punto di riferimento, una mappa, delle possibilità che i neo genitori hanno sul nostro territorio in termini di servizi presenti all’interno della nostra comunità". Il kit contiene informazioni sui servizi, a partire dal nido comunale, alla presenza dei parcheggi rosa e alle attività in biblioteca passando per le informazioni utili per le vaccinazioni nei primi anni di vita dei cittadini più piccoli della comunità, fin da subito cittadini a 360 gradi.

Da quest’anno una piccola novità: nel kit sono presenti anche alcuni prodotti utili per le neo mamme, un piccolo gesto di vicinanza generalmente molto apprezzato e reso possibile, come specifica la Fattori, "grazie alla collaborazione con le farmacie comunali gestite dal gruppo Sfera c’è anche una tessera che dà il diritto al 20% di sconto sui prodotti per l’infanzia per i primi tre anni del bambino, un ulteriore gesto concreto in tempi in cui l’inflazione ha eroso il potere di acquisto di tante famiglie". Un servizio che si unisce a quello, ormai storicizzato da qualche anno, di avere sul territorio quelle stesse farmacie aperte 7 giorni su 7, garantendo una continuità assistenziale del servizio non sempre presente in tutti i territori e che di solito si rivela essere un grande vantaggio soprattutto per i nuclei famigliari con bambini piccoli.

"L’iniziativa va contestualizzata all’interno di tempi molto complessi in cui la natalità in Italia è in costante diminuzione da anni, così come sono in calo le risorse disponibili dei nuclei famigliari – conclude l’assessora –, e tutte le mani che si possono dare devono essere date, in un quadro in cui anche gli enti hanno visto l’inflazione mangiarsi molte delle disponibilità dei bilanci, tenendo però la barra dritta quanto più possibile sui servizi. Queste iniziative fanno parte di un quadro più vasto per non lasciare da sole le famiglie che iniziano un percorso difficile e bellissimo, quello della genitorialità. Non sono solo parte di un’iniziativa politica, sono parte di una visione del mondo che dobbiamo tutelare".

z. p.