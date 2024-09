Il Bilancio del Comunale. FdI: "Poca trasparenza. Ora vogliamo le carte"

Mentre i lavoratori del Comunale si preparano a scioperare per la mancata erogazione del premio di produzione, Fratelli d’Italia attacca la Fondazione e chiede di vedere i documenti perché, ad oggi, "il quadro risulta opaco". Lo afferma la consigliera Manuela Zuntini, intervenendo ieri in Comune a pochi giorni dalla commissione che ha ospitato gli interventi del sovrintendente Fulvio Macciardi (nella foto sopra) e dei sindacati. "Non ho trovato chiarezza e neanche trasparenza in quello che ci è stato riportato, tanto è vero che quanto spiegato dal sovrintendente e in parte da alcuni sindacati onestamente non trova alcun riscontro nelle carte che fino adesso abbiamo a disposizione, come ad esempio il bilancio", sostiene Zuntini.

"Siamo in attesa di quelle di cui abbiamo fatto richiesta già a inizio luglio, peraltro semplici verbali delle riunioni del Consiglio di indirizzo e dei revisori contabili – continua la meloniana –. Abbiamo già presentato un’ulteriore richiesta di accesso agli atti, proprio dopo l’udienza di giovedì scorso, per avere ulteriori elementi". "Ad esempio ci è stato raccontato che già a marzo 2023, quando fu firmato l’accordo tra con i sindacati, la Fondazione aveva rilevato elementi di criticità per cui l’accordo non sarebbe stato trasmesso nei termini alla Corte dei conti – sottolinea la consigliera di FdI –, ma nessuno in quel momento ha evidenziato criticità, non se ne è riparlato con i sindacati e la Fondazione non è intervenuta per dire ‘risolviamole’. Ha atteso senza fare nulla per più di un anno".