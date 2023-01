Il bilancio di Casalecchio Nuove opere per 10 milioni

Tasse invariate ed un piano di opere pubbliche da dieci milioni di euro. È passato col solo voto favorevole dei gruppi di maggioranza e il voto contrario di tutte le opposizioni il bilancio preventivo del Comune di Casalecchio. Una manovra che vale complessivamente oltre 44 milioni, con la parte investimenti che vale oltre 10 milioni grazie ai finanziamenti del Piano nazionale ripresa e resilienza.

"Vista la fiammata inflazionistica trainata dalle bollette energetiche, la guerra e la lenta uscita dalla pandemia che sta causando rilevanti problemi umanitari ed economici. L’aumento dei costi energetici rischia di aggravare la situazione delle famiglie più fragili – ha sostenuto il sindaco Massimo Bosso –. Per questo, il bilancio comunale non può che continuare a sostenere le famiglie e le imprese sia attraverso il forte impegno sul sociale e sulle politiche educative sia evitando, per quanto possibile, ogni incremento della tassazione".

Non aumenta quindi l’addizionale Irpef e neppure l’aliquota Imu. Sospesa invece la decisione sulla Tari (tassa sui rifiuti) che attende le variazioni del sistema di raccolta e del regolamento e che vedrà quindi la definizione entro il 30 aprile 2023. "La nostra intenzione è quella di applicare tariffe in linea con quelle degli anni passati e questo nonostante l’evidente incremento dei costi energetici e delle materie prime", ha aggiunto l’assessora al bilancio Concetta Bevacqua prima di passare alla descrizione del piano degli investimenti che in cima alla lista vede il completamento della ristrutturazione del ponte sul Reno e il rifacimento della piazza della Repubblica.

Poi il completamento dell’itinerario ciclabile tra Bologna e Sasso Marconi e l’avvio della riqualificazione degli immobili comunali del Parco della Chiusa: cinque milioni di euro dal Pnrr destinati al recupero di villa Ada, la sistemazione dei percorsi del Talon e l’ampliamento e consolidamento del ponte ‘Blu’ a monte della Chiusa. Costerà oltre due milioni la demolizione con ricostruzione dell’asilo nido Zebri, mentre la rigenerazione stradale (600mila euro) sarà concentrata nel quadrilatero via Giordani e IV Novembre. Duecentomila euro sono stati messi a disposizione per interventi di sistemazione delle coperture e delle finiture del cimitero comunale.

Gabriele Mignardi