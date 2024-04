Il bilancio di Coop Alleanza 3.0: "Dopo anni di sforzi ecco l’utile"

Bilancio 2023 in utile per Coop Alleanza 3.0 (nella foto il presidente Mario Cifiello). Lo comunica il direttore delle Risorse umane della cooperativa, Amilcare Traversa, che ha partecipato ieri a una commissione promossa dal Consiglio comunale per esaminare la vertenza in corso sotto le Due Torri contro l’esternalizzazione del riempimento degli scaffali. Coop Alleanza 3.0 "in questi anni ha compiuto, anche insieme alle organizzazioni sindacali, sforzi importanti per cercare di risanare una cooperativa che come gran parte della grande distribuzione in Italia sta vivendo momenti molto complicati", afferma Traversa, ricordando che il piano strategico varato a fine 2022, con valenza sul triennio 2023-2025, aveva come primo obiettivo quello di portare la coop in utile. E in riferimento al 2023, dunque, la cooperativa "chiuderà in utile – afferma Traversa – perché in questi anni si è lavorato dal punto di vista dei costi, non solo quelli del lavoro ma tutti i costi, poi stiamo sviluppando una politica commerciale di focalizzazione sui prodotti freschi e freschissimi, considerati uno degli elementi fondamentali di distinzione rispetto alle catene concorrenti".

Non a caso, su freschi e freschissimi "stiamo investendo nel 2023-2024 circa 12 milioni di euro per la formazione del personale della cooperativa – aggiunge il dirigente –. Inoltre, nel primo anno in cui facciamo utile distribuiamo 14 milioni di euro di salario variabile ai nostri lavoratori". Si è accesa l’insegna della nuova Coop in via Ferrarese 12 realizzata con oltre 500.000 euro di investimenti. Al taglio del nastro Luisa Guidone, assessora comunale all’Economia di vicinato e commercio, Andrea Volta, vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0, Simone Fabbri, consigliere di amministrazione di Coop Alleanza 3.0 e Andrea Cacchioli, regional director Emilia Centro della Cooperativa.