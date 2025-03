Il bilancio partecipativo premia il ritorno dell’ovo ’casarino’

‘La Sagra dell’ovo casarino’ ha ricevuto un finanziamento di 10.000 euro da parte del Comune di Calderara nell’ambito della terza edizione del ‘Bilancio partecipativo’. Il finanziamento assegnato è stato annunciato nei giorni scorsi nella Casa della Cultura di Calderara. La sagra, con data da definire e che si terrà nel parco di Longara, torna dopo 11 anni e ripropone giochi, laboratori, stand gastronomico e musica dal vivo.

"Si vuole – dice il sindaco Giampiero Falzone – riproporre la tradizione della ‘Sagra dell’ovo casarino’, un evento con una lunga tradizione alle spalle, di 22 edizioni, che ha visto negli anni l’avvicendarsi di diversi volontari. Evento che coinvolge la comunità della frazione e che attira visitatori dal circondario". L’iniziativa prevede anche un investimento per la realizzazione di un forno sociale di comunità che verrà posizionato all’esterno, nelle vicinanze del centro sociale ricreativo culturale e orti di Longara. Un forno aperto ai cittadini dove si potrà cuocere pane, focacce, pizze per autoconsumo. "Il ‘Bilancio partecipativo’ – spiega l’assessore alla Partecipazione e referente del progetto Clelia Bordenga – oltre che strumento di democrazia diretta è una pratica di cittadinanza attiva: progettare per decidere il futuro di Calderara dal basso costituisce per i cittadini un’opportunità importante".

p. l. t.