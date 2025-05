"Il bilancio sorride, soldi su scuola e sport"

Il Comune di Granarolo ha approvato il bilancio consuntivo 2024 con un avanzo di amministrazione pari a 5.456.626,88 euro. Di questa cifra, oltre 1,3 milioni risultano disponibili, mentre quasi 2,9 milioni sono stati accantonati. Nel dettaglio, le entrate complessive ammontano a 28.591.979,29 euro, così suddivise: entrate correnti 12,36 milioni di euro (tra cui 9,09 milioni da entrate tributarie); entrate in conto capitale 2,3 milioni di euro; servizi per conto terzi 4,44 milioni di euro; avanzo applicato e fondo pluriennale vincolato oltre 9,4 milioni complessivi.

Tra le voci principali delle entrate tributarie figurano l’Imu (3,33 milioni), l’addizionale Irpef (1,82 milioni), la Tari (2,14 milioni) e i fondi di solidarietà comunale (1,16 milioni). Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati finanziati progetti nei settori della scuola, dello sport, del verde pubblico, della mobilità (oltre 90 chilometri di strade comunali manutenute) e della rigenerazione urbana. In particolare, si segnalano: 1,09 milioni per politiche giovanili e sport, 879mila euro per l’istruzione, 725mila euro per la tutela ambientale, 960mila euro per servizi istituzionali.

Così il vicesindaco, nonché assessore di competenza, Cesare Landi: "Il 2024, anno in cui i cittadini ci hanno rinnovato la fiducia, si è chiuso con un bilancio che conferma la solidità della nostra gestione. Anche in un contesto reso più complesso dalle elezioni, siamo riusciti a garantire servizi pubblici di qualità, equi e accessibili, senza rinunciare alla responsabilità finanziaria. L’avanzo di amministrazione disponibile – oltre 1 milione e 300 mila euro – ci consentirà di finanziare investimenti già nel 2025, con l’obiettivo di accompagnare la crescita della nostra comunità e costruire un territorio sempre più coeso, sostenibile e attento ai bisogni di tutte e tutti".

Landi aggiunge: "In continuità con questa impostazione, le linee guida del bilancio per il 2025 si concentrano su due obiettivi fondamentali per l’intero mandato: da un lato il mantenimento e il rafforzamento dei servizi essenziali, con una particolare attenzione ai settori del sociale e dell’istruzione; dall’altro, l’avvio di un percorso verso una maggiore sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di ridurre progressivamente la dipendenza dall’avanzo di amministrazione. I bilanci comunali rappresentano ogni anno una sfida complessa, ma anche un’opportunità per rafforzare la solidità dell’ente e garantire nel tempo servizi di qualità. Con trasparenza, responsabilità e una visione di lungo periodo, vogliamo continuare a costruire un futuro solido e inclusivo per tutta la comunità di Granarolo".

