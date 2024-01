Il bilancio strizza l’occhio al post alluvione

Approvato il bilancio di previsione a Budrio: l’attenzione dell’amministrazione sarà rivolta ai servizi per le famiglie, le opere pubbliche e la ricostruzione post alluvione. "È stato un 2023 pesantemente caratterizzato dalle attività collegate all’alluvione di maggio- dice la sindaca Debora Badiali- ma che ha visto un grande lavoro non solo di gestione ordinaria, ma anche di sviluppo e realizzazione di progetti per il mandato amministrativo che vedranno la luce da qui in avanti, già nel 2024, un anno di svolta per iniziare a raccogliere i primi frutti di quanto seminato nel primo anno di mandato. Valorizziamo i servizi per i cittadini e la cura del patrimonio pubblico, rafforziamo la macchina comunale e la dimensione di comunità. Nonostante le incertezze dello scenario nazionale e globale, guardiamo con fiducia al futuro, per costruirlo insieme". La Badiali, poi, prosegue: "Alla difesa dei servizi per le famiglie e al lavoro di cura del patrimonio si affiancano quindi le scelte di fondo che riguardano la pressione fiscale e le tariffe ferme, con una copertura dei servizi a domanda individuale al 70% e un forte impegno contro l’evasione e l’elusione che purtroppo riguarda anche i tributi locali. Sullo sfondo continua a essere alta l’attenzione verso le opportunità regionali, nazionali o comunitarie per finanziare servizi o progetti, attraendo risorse che un Comune da solo non può generare. Ci sono poi notizie importanti su investimenti e opere pubbliche che, anche grazie alle risorse intercettate dall’esterno, sono accompagnate da numeri record: oltre 7 milioni di euro di interventi per viabilità, sport, scuole, manutenzioni ed efficientamenti energetici su molti luoghi ed edifici. Continuano, in questo ambito, gli importanti lavori legati al Pnrr su impianti sportivi e sull’edificio antico delle scuole elementari per l’innalzamento della sicurezza sismica".

Infine, sottolinea il sindaco: "A questi 7 milioni si ne aggiungono ben 15 per la ricostruzione post alluvione, ottenuti dal governo grazie al tempismo degli uffici e a richieste precise legate ai danni sul patrimonio comunale: i fondi assegnati dalla struttura commissariale riguarderanno in particolare il ponte di Vigorso, completamente da rifare con pista ciclabile annessa, la manutenzione delle strade danneggiate, il recupero degli scoli e dei fossi fondamentali per la sicurezza idrica del territorio. La solidità del bilancio è certificata dai revisori dei conti, com’è sempre stato. Ma ci sono anche due dati rilevanti: il positivo risultato di esercizio 2023 e l’andamento dell’indebitamento, in discesa costante da diversi anni".

Zoe Pederzini