Il Biografilm conquista i giovani: "Vorremmo allargarlo ai podcast"

Oltre 14mila presenze di pubblico per il ventunesimo Biografilm Festival. Un incremento rispetto al 2024 di oltre il 10%, per un festival che ha saputo lavorare sulla transizione generazionale, conquistando gli spettatori più giovani che hanno affollato le sale delle proiezioni (quasi 10mila i biglietti strappati nelle 5 sale), come racconta Massimo Benvegnù, che con Chiara Liberti dirige la kermesse dedicata alle storie di vita. Si festeggiano i film vincitori, miglior film internazionale è Girls & Gods di Arash T. Riahi e Verena Soltiz e due premi sono andati a film bolognesi molto belli e toccanti come Il Pilastro di Roberto Beani (Biografilm Italia) e Radio Solaire di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher (Hera Nuovi Talenti). E si annunciano le date 2026: dal 5 al 15 giugno.

Benvegnù, come avete lavorato sull’attrazione dei giovanissimi? "Abbiamo fatto un passaggio di consegne molto accurato a partire dai collaboratori del festival che hanno una media di 28 anni. Io sono il più vecchio coi miei 53 anni, Chiara ha dieci anni meno di me e insieme abbiamo voluto importare il metodo di lavoro nord-europeo, orizzontale, ego alla porta, tutti sereni e sullo stesso piano".

Ma il documentario, nel mondo contemporaneo che ha altri linguaggi visivi cari ai social, come riesce a portare i giovani in sala? "Mi sono accorto che lo spettatore giovane è arrivato al Modernissimo, per il primo anno tra i luoghi del festival, perché adora questa sala. In generale però, bisogna parlare della generazione Letterboxd, social per cinefili dove entri a far parte di una comunità, che ha riempito le sale per The End, Together, Alpha, film di grande richiamo che però non avevano avuto ancora nessuna campagna stampa locale e italiana. Abbiamo catturato i giovani dando loro il cinema di anteprime forti e fatto per loro, come nel caso di Julia Ducornau, 41 anni, che hanno visto crescere. Il parallelo, per la mia generazione, è Tarantino. E se vieni a vedere certi film, poi ti informi anche sui documentari".

Come deve essere oggi il linguaggio del documentario? E’ vero che una bella storia vale tutto, e le immagini di repertorio sono una fascinazione assoluta, ma certamente l’aspetto narrativo richiede un approccio nuovo. "Innanzitutto è una forma di cinema vincente perché è veloce, reattiva, in un mondo che cambia velocemente. Ma certamente il linguaggio è una cosa molto importante e a questo proposito io ho un sogno: aprire ad altre forme di documentarismo. Credo che il podcast narrativo, e non parlo dell’intervista o della chiacchierata, ma di quello che rimette in scena fatti di un certo tipo, potrebbe diventare una sezione collaterale con i suoi concorsi. Non escludo che in futuro Biografilm possa diventare anche un festival audio, perché chissà, magari il futuro del documentario sarà senza immagini".

Una sola proiezione per titolo: continuerà così? "Quest’anno abbiamo scelto meno titoli rispetto al 2024. Per il 2026 vorrei ancora qualche film in meno e qualche spazio in più per delle repliche".