Il Biografilm in dieci pellicole imperdibili

I dieci titoli imperdibili, secondo i direttori artistici di Biografilm Chiara Liberti e Massimo Benvegnu, del Festival che comincia questa sera.

1)’Hors du temps’ di Olivier Assayas. Nel film che apre ufficialmente il festival questa sera alle 21 al PopUp Cinema Arlecchino Olivier Assayas firma il suo film piu’ profondo e personale. "Due fratelli sono costretti nella loro casa natale dal lockdown– spiegano –: c’è molta ironia e tante riflessioni sulla famiglia, sul tempo, nel mezzo del cammino della vita. Un cast di prim’ordine". 2) Two strangers trying not to kill each other – di Manon Ouimet e Jacob Perlmutter. "Una storia d’amore impossibile, due personalità creative, Joel Meyerowitz e Maggie Barrett e la loro relazione messa a nudo per le telecamere, come mantenere la passione per la vita, il lavoro e la coppia anche nella quarta età".

3) The monk – di Mira Jargil, Christian Sønderby Jepsen. "Uno scienziato danese che molla tutto e va a farsi monaco buddista nelle montagne dello Sri Lanka– raccontano i direttori –. Ma cosa c’è stato veramente dietro la sua scelta? Uno spaccato umano indimenticabile, una autobiografia che a un certo punto diventa un thriller".

4) Prima della fine – di Samuele Rossi. "Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer raccontati con il pathos del vero cinema. Non solo un’elegia funebre per un politico tanto amato, ma la cronaca di una svolta epocale per il nostro paese. Potentissimo".

5) Stray bodies – di Elina Psykou. "Nei giorni delle elezioni europee, una riflessione a volte un po’ amara sulle differenze legislative che ancora esistono tra i vari stati dell’Unione in materia di aborto, unioni civili, diritti LGBTQ+. Per pensare a un futuro migliore".

6) The sweet East – di Sean Price Williams. "Per raccontare l’America di oggi ci vuole un film pazzo, lisergicio, folle come questo. E una protagonista assoluta, la star del futuro, Talia Ryder. Il grande ritorno del cinema indipendente americano a Biografilm".

7) My first film - Zia Anger. "Il film che ogni studente di cinema dovrebbe vedere. Cosa significa debuttare nella regia, riuscire a fare il primo film? Ci aspettiamo la sala piena di damsiani, è il film per loro. Ma sono invitati anche quelli di Scienze della communicazione".

8) Kneecap – di Rich Peppiatt. "Un altro grande ritorno a Biografilm, quello del cinema irlandese con una commedia a ritmo di musica, ispirata a una storia vera. Divertentissimo, per tirarsi su il morale e dopo andare tutti assieme a bere una Guiness".

9) Spazzi di Dario Miale, Giorgio Di Palma, Giuseppe Calamunci Manitta. "All’annuncio dell’apertura di un polo aerospaziale in Puglia, un collettivo surrealista decide di costruire il primo razzo spaziale del Tavoliere. Altro che Elon Musk, la vera fantasia al potere è nel nostro sud Italia. Risate intelligenti e una punta di critica sociale: come il peperoncino, male non fa".

10) Turn in the wound – di Abel Ferrara. "Quando i nostri telegiornali sono pieni di cronache dagli scenari di guerra, l’unico modo per cercare una narrazione alternativa è quello di affidarsi agli artisti. Abel Ferrara e Patti Smith raccontano il conflitto ucraino. Il nostro film di chiusura sperando in un futuro migliore".