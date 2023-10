Il bis del fungaiolo con la grifola frondosa

Non c’è due senza tre. O almeno così spera Paride Greco, 41 anni, operatore delle Terme di Porretta che venerdì ha trovato sotto un castagno secolare nel territorio di Granaglione un fungo eccezionale, del peso di oltre 15 chili. Si tratta di una rara grifola frondosa, anche detta ’barbagino’ in dialetto. Per quanto grande, il fungo non è da record perché lo stesso cercatore, il 24 settembre dello scorso anno, aveva raccolto sotto lo stesso castagno un altro ’barbagino’ di ben 22 chili, un esemplare straordinario la cui immagine ha fatto il giro del mondo attraverso i social.

Come allora, insieme a Paride c’era la nonna Renata Farneti, ma il merito di avere scovato nel bosco la grifola frondosa è del fiuto di Chicca, lagottina romagnola di 11 anni addestrata a cercare tartufo ma ghiotta di funghi. "A differenza di quella dell’anno scorso questa grifola era gemellare – spiega Paride – ovvero divisa in due pezzi con una radice comune. Il ritrovamento è straordinario perché il bosco in questa stagione 2023, a causa della siccità, è praticamente morto, ma in modo inaspettato è saltato fuori questo bestione. Sono assolutamente certo di averlo trovato sotto lo stesso castagno dell’anno scorso, che ho chiamato l’albero magico: la grifola frondosa cresce sempre sotto le stesse piante, con cui forma un legame".

Ora il fungo è affidato alle cure di nonna Renata, che lo sta lavorando: "Quello del 2022 è finito e l’abbiamo regalato praticamente tutto. Così faremo anche con questo, dato che qualche collega lo apprezza". La cagnolina Chicca è la decana del piccolo allevamento di lagotto di Paride Greco, il quale per il 2023 sogna con la sua migliore amica a quattro zampe un nuovo exploit: "Il fungo più grande l’abbiamo trovato – ride –, il prossimo anno vorrei riprovarci, ma col tartufo".

Enrico Barbetti