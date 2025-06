Il Blasco e poi Cremonini. Al Dall’Ara quattro sere di musica ‘made in Bo’

I festival sono i grandi spazi dell’incontro e dell’inclusione, appuntamenti che non significano soltanto ascoltare bella musica, ma sentirsi parte di un’esperienza collettiva, un fatto artistico e di intrattenimento, certo, ma anche sociale. Sono tribù che si muovono da ogni parte d’Italia (e non soltanto), accomunate dalla passione per un musicista le cui canzoni diventano colonna sonora della vita e che si scambiano esperienze, passioni, incuranti del sole cocente, delle lunghe fila, delle notti trascorse in campeggio precario, in attesa che, finalmente, i cancelli si aprano e il rito possa iniziare.

Succede, con la star per eccellenza del rock nazionale, Vasco Rossi, e per i suoi spettacoli, come quelli, attesissimi, in programma allo Stadio Dall’Ara, domani e giovedì, con la consueta dedizione assoluta dei fan, per molti dei quali i suoi live sono diventati occasione per rivedersi con amici che vivono lontano e che l’incanto rock delle sue ballate fa ritrovare. E succederà, pochi giorni dopo, il 19 e il 20, nello stesso posto, con Cesare Cremonini, altro tassello importante di una ‘Città della musica’, Bologna, vero riferimento della canzone d’autore nazionale. Lo stadio, teatro dei recenti successi della squadra di calcio, torna a essere territorio dei concerti che richiamano folle di spettatori. Una ‘festa’ che prosegue il 5 e 6 luglio con un altro nome amatissimo, quello di Marco Mengoni, che, specie dal vivo, è capace di un abbraccio collettivo che tiene insieme gli ascoltatori, come se fosse sul palco per ognuno di loro.

Poi ci sono le stelle internazionali che, dopo anni, hanno scelto Bologna come tappa dei loro tour planetari. Alcune, come Billie Eilish lo hanno fatto per ll’unica apparizione nel nostro Paese. Molte arriveranno nell’altro, importante polo all’aperto, ‘riconquistato’ allo spettacolo dal vivo, il parco delle Caserme Rosse, dove anche questa estate andrà in scena il Sequoie Music Park, con la sua offerta ampia e differenziata, che spazia dal rock anglosassone a quello americano passando per l’Italia. Il 3 luglio ci sarà Gianna Nannini, preceduta il 17 giugno dai talenti irlandesi Fontaines D.C., considerati uno dei gruppi più originali del panorama contemporaneo, con la loro miscela di punk, suoni psichedelici, e quella che viene definita la new wave britannica degli Smiths, loro principale fonte di ispirazione. Il concerto è tutto esaurito ma, notizia dell’ultima ora, i componenti della band saranno ospiti il giorno prima, il 16, di Montagnola Republic, nel parco della Montagnola, regalando a tutti quelli che non sono riusciti ad acquistare i biglietti, un dj set a ingresso rigorosamente gratuito.

Il 9 luglio sarà la volta di una delle realtà più potenti e travolgenti del rock inglese, quella degli Skunk Anansie, guidati dalla cantante Skin, con tutta l’irruenza di un repertorio ad alta intensità elettrica, tra punk e pop. Il 13 il bluesman americano Ben Harper, accompagnato dai The Innocent Criminals e il 16 Anastasia, concludono, per adesso, l’offerta di musica dal vivo a Bologna in attesa di prossime, possibili sorprese.

Pierfrancesco Pacoda