Il blitz dei collettivi divide i residenti "Modalità sbagliata, serve dialogo"

Quarantott’ore dopo l’occupazione della caserma Masini di via Borgolocchi, arrivano le reazioni degli abitanti del quartiere Santo Stefano. A forzare gli accessi dell’edificio, a quasi sei anni dallo sgombero dell’agosto 2017, sono stati una ventina di ragazzi del collettivo Luna (Laboratorio universitario di autogestione), costola studentesca di Làbas. Una risposta, spiegano gli attivisti, "al grande problema abitativo che c’è a Bologna".

"Se vuoi protestare – dice la signora Teresa, residente in vicolo Santa Lucia – non devi occupare degli spazi che non sono tuoi. Penso che le lotte, giuste o sbagliate che siano, devono essere fatte con un altro sistema. Dall’altra parte, credo che sia doveroso pensare a come utilizzare questi spazi dato che dallo sgombero del 2017 non è stato fatto ancora niente. Riqualificare l’edificio e renderlo disponibile per persone che ne hanno davvero bisogno, sarebbe una cosa molto utile".

Di diverso avviso Massimiliano, residente in via Orfeo: "Se quest’occupazione – le sue parole – può aiutare qualcuno, allora sono a favore. Quando arrivarono i ragazzi del Làbas, per noi residenti è stata una manna dal cielo. Ricordo il mercatino del mercoledì e non solo, le persone erano attratte da tutte le iniziative messe in atto. Se questo può servire ad aiutare qualcuno, allora ben venga".

Uno spazio che, negli anni, non ha mai avuto una ‘nuova vita’. Di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, per l’edificio si era pensato a un progetto di recupero che comprendesse la realizzazione di abitazioni e alberghi. "Non approvo la modalità – dice Sandro, residente in via de’ Coltelli – ma capisco l’intenzione. Si poteva sicuramente aprire un dialogo con il Comune per trovare un punto d’incontro. Occupare senza un accordo è controproducente e si rischia di rivedere scene già viste con lo sgombero del Làbas. Ed è brutto, perché le tante attività che proponevano erano diventate un punto di riferimento per il nostro quartiere".

Contrario all’occupazione come forma di protesta anche Gian Marco: "A prescindere dalle motivazioni – afferma – non sono d’accordo perché è un atto ‘violento’. Dall’altro lato, è necessario che ci sia un soggetto preposto al dialogo perché non è possibile che dallo sgombero del 2017 quello stabile non sia mai stato riqualificato".

Chiara Caravelli