Il bluff dell’incidente, anziani consegnano 20mila euro di gioielli. Denunciati due ragazzi

I carabinieri di Bologna hanno denunciato un 18enne e un 17enne, italiani, per truffa aggravata: sono accusati di avere raggirato una coppia di coniugi ultraottantenni con l’espediente del finto incidente successo a un familiare. Erano riusciti a trafugare gioielli per circa 20mila euro. L’indagine è nata da un controllo cui è stato sottoposto il 17enne, mentre teneva in mano un sacchetto pieno di preziosi. Analizzando i preziosi, in particolare le fedi nuziali con incisi i nomi di un uomo e una donna, gli investigatori hanno ricostruito che i monili provenivano dalla casa di una coppia di anziani, lui 87enne, lei 85enne, vittime di un furto con raggiro. Dopo la telefonata di un fantomatico agente di polizia che chiedeva 20mila euro per tutelare la figlia dai guai giudiziari di un incidente stradale, i coniugi avevano raccolto tutti gli oggetti di valore e consegnato il sacchetto a un giovane.