Il Bologna 2016 doma la capolista. La Vis Persiceto rialza la testa

Brutta battuta d’arresto in serie B per i New Flying Balls di coach Conti, che crollano sotto i colpi di Mestre e, complice il concomitante successo di Bisceglie contro Taranto, scivola pericolosamente al sedicesimo posto del girone B.

Di ben altro umore è invece il Bologna 2016, che nella seconda giornata del girone play-in Silver di Interregionale espugna il campo della capolista Montebelluna e si porta così nel nutrito gruppo a quota 8: secondo ko consecutivo per l’Olimpia Castello, che crolla nel Veronese contro San Bonifacio e si allontana dalla vetta, dov’era entrata come testa di serie.

Cala il sipario sui parquet della serie C emiliano romagnola, con la chiusura della fase a orologio del girone A e della regular season nel girone B. Ai playoff andranno le prime tre di ogni girone, ovvero Scandiano, Francesco Francia e Basket 2000 (girone A) e Virtus Medicina, Baskers e Cmp Global (B), che formeranno un girone unico. Ai playout tutte le altre: nel girone P1 Lg Competition, Lugo, Modena, Cmo Ozzano e Novellara. Nel girone P2 Molinella, Correggio, Guelfo, Magik e Bsl San Lazzaro. Nel girone P3 Cvd Casalecchio, Santarcangelo, Arena, Sg Fortitudo ed Sb Ferrara.

In Divisione Regionale 1 giornata di festa per la nuova regina del girone A Vis Persiceto, che brinda oltremodo contro Cento e allunga a 4 vittorie la striscia positiva: in compagnia dei persicetani anche l’Audace Bombers, bene contro Cavriago. Sul terzo gradino del podio i Giardini Margherita, ok nella sfida contro Basketreggio e a +2 su Vignola, bene contro il Voltone. Resta invariata la gerarchia del girone B, con Budrio che liquida Villa Verucchio e conserva la leadership a +2 su Argenta, corsara a Bertinoro. Oggi sfida salvezza importante per l’Omega, che farà visita a Massa Lombarda.

Giacomo Gelati