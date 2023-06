Il Bologna e la nostalgia dello scudetto

Questa è una città che ama in modo infinito con cuore e anima lo sport e che fra calcio e basket ne ha fatto una fede incrollabile. Il Bologna calcio si è cucito l’ultimo scudetto sulla maglia 59 anni fa, ma ancora oggi tutti i tifosi ricordano quella vittoria come fosse ieri l’altro. Non fu solo una squadra che giocava come in Paradiso ma fu anche un’epopea, fu un sentimento profondo, evocava passioni che si vivevano allo stadio o con l’orecchio incollato alla radiolina perché non c’erano Sky e Dazn e partite a tutte le ore. Si andava col cuscinetto di stoffa rossoblù pieghevole da sistemare sulle gradinate e poi tutti in coro a mani alzate. Oggi è terminato un campionato che vede il Bologna al nono posto, il mister Thiago Motta tratta con la società per il futuro e il nuovo stadio, cioè il restyling del Dall’Ara. In questi giorni sui social sono apparsi tanti ricordi del Bologna dello scudetto. C’è chi ha postato foto, chi ha messo le figurine Panini con i volti di allora, chi ha vergato un’emozione. Un ultimo pensiero rossoblù va a Sinisa Mihajlovic che ora allena in cielo. Bologna non lo dimentica. Dato che non è vietato sognare e come operazione nostalgia ricordiamo la formazione di quel 7 giugno 1964, spareggio all’Olimpico, vittoria con 2-0 all’Inter: Negri, Furlanis, Pavinato, Tumburus, Janich, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nielsen, Haller, Capra. Allenatore Bernardini. Fischio finale, Bologna campione d’Italia.

