Il Bologna e le parole di Posch. È brutto sentire certe cose

ll Bologna F.C. 1909 ha un ottimo patron disposto a sborsare quattrini per ridare lustro alla squadra, allo stadio e a tutta la città con progetti lungimiranti e concreti. Le parole di Stefan Posch, anche se comprensibili, non mi sono piaciute molto. Se il suo obiettivo è in contrasto con quello del Bologna sarebbe bene che fosse ‘esonerato’ al più presto.

Giampaolo Corsini