Il Bologna in vetrina. Dalle edicole agli hotel. Una città tappezzata di passione e speranza

Maglie e bandiere rossoblù sventolano nell’edicola Carella. Fabrizio e Daniele Carella, quest’ultimo presidente Snag Confcommercio Ascom Bologna, hanno addobbato la storica edicola di piazza di Porta San Vitale con i colori rossoblù per contribuire a sostenere con entusiasmo la corsa degli uomini di Thiago Motta lanciati verso la grande Europa. Così tra giornali e riviste non potevano mancare maglie e bandiere del Bologna, che svettano sul tetto dell’edicola, per accogliere i clienti e dare risalto al sostegno che Fabrizio e Daniele Carella vogliono trasmettere alla squadra di Motta.

La decisione di vestire di rossoblù l’edicola di piazza di Porta San Vitale si inserisce nell’iniziativa Vetrine Rossoblù lanciata da Confcommercio Ascom Bologna, che ha raccolto decine e decine di adesioni tra i commercianti di città e provincia.

All’iniziativa si sono aggiunti anche: l’Hotel Bologna, di via Natalino Corazza 7/2 che propone un’elegantissima tavola tutta addobbata di rossoblù; la storica Marchesini tappezzeria (dal 1975): nella loro vetrina di via delle Lame 100/b-d, il passato e il presente del Bologna si incontrano, con la maglia di Zirkzee vicino ad alcuni cimeli storici; la Macelleria Sernesi di via Mazzini 98, ad Alto Reno Terme, accoglie i clienti con la divisa numero 7 di Orsolini in vetrina, mentre all’interno espone altre maglie di varie colorazioni.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare

le foto a rossoblu@ilcarlino.net,

e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a

Bologna.