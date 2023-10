Il Bologna Jazz Festival affollato di stelle

Notti di luci in quota Bologna Jazz Festival annunciate dalle divinità della musica: arte collettiva tra storia e innovazione, il bello dell’edizione 2023 è il ’maternage’ afroamericano che incrocia la contemporaneità, intiepidendo l’epica del bebop. Tutto è pronto per un magnifico novembre spalmato tra il 3 e il 26 in cui brillano Hiromi, Samara Joy, Ron Carter, Bill Frisell e Steve Coleman. Quarantotto concerti dai tumulti made in Usa alle produzioni nazionali, più un omaggio alle interpreti femminili.

Rassegna allestita da Bologna in Musica presieduta da Federico Mutti, per la griffe di Francesco Bettini che si terrà nei teatri e nei jazz club, con la novità di Salaborsa (dove il pianista Sullivan Fortner si esibirà il 26 novembre), espandendosi dalla Turrita alle aree metropolitane e le province di Ferrara, Modena e Forlì. Attraenti pure le attività extra, tra didattica (Premio Massimo Mutti, che fu anima della kermesse), mostre e incontri con gli artisti. Interdisciplinarità del jazz coagulate nel progetto ’Donna, vita, libertà’, affidato a quattro artiste ilustratrici iraniane: Atieh Sohrabi, Hanieh Ghashghaei, Nazli Tahvili e Roshi Rouzbehani, attive a livello internazionale e residenti a Bologna, Londra, Los Angeles e New York. Le opere ispirate al festival assieme all’associazione Hamelin in nome della lotta femminile, saranno esposte in Salaborsa.

Protagonista del primo live in teatro sarà Hiromi Uehara (7 novembre Arena del Sole), folletto del pianoforte che sedusse Hamad Jamal e il più algido dei latin american Corea, sul palco con il progetto ’Sonicwonder’. Ribalta per Ron Carter ’Foursight’ (12 novembre Auditorium Manzoni), l’utopia della perfezione a portata di basso fin da quando militò nel quintetto di Davis. Poi toccherà a Samara Joy (17 novembre Unipol Auditorium), due Grammy Awards per il migliore disco di jazz cantato e miglior artista esordiente, sorpassando i Måneskin. La meraviglia Bill Frisell, tra i guitar heroes dagli anni Ottanta sarà il 21 novembre al Teatro Duse, per echi postmoderni e primitivismo. Affondo nel jazz afroamericano (24 novembre all’Unipol Auditorium) con Steve Coleman & Reflex, vedette del contemporaneo.

Per i club la Cantina Bentivoglio apre con il quartetto di Joey Calderazzo (8 novembre), a seguire i sestetti del sassofonista Michele Vignali e dell’organista Emiliano Pintori, il quintetto co-diretto dal cornista Giovanni Hoffer e dal batterista Marcello Molinari (il 18). Il Camera Jazz & Music Club parte in quota bop con il piano solo di Bill Carrothers (5 novembre); poi sfileranno la vocalist Emily Braden, il pianista David Kikoski con Piero Odorici e Roberto Rossi, i co-leader al sax Eric Alexander e Vincent Herring. La chanteuse Maria Pia De Vito e il chitarrista Roberto Taufic (il 10) illuminano il Locomotiv.

Coinvolti a prieno titolo quest’anno il Conservatorio con un concerto dedicato a Miles Davis e Gil Evans (4, Sala Bossi); il Mast (il 16 con James Brandon Lewins Quartet) il Cubo con Francesco Bearzatti e Luca Zennaro (14), Binario 69 e Sghetto Club. In provincia tappe a Budrio, Castel Maggiore, Castenaso. Il calendario è decisamente affollato.