Il Bologna Prize a Fatatrac. Il premio assegnato dagli editori

Un prestigioso premio nella nostra città. Il Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, infatti, è stato assegnato alla casa editrice Fatatrac, fondata nel 1979 a Firenze da un gruppo di 12 giovani illustratrici e illustratori, ma che nel 2011 è divenuta un marchio del gruppo Edizioni del Borgo, con sede a Casalecchio. Si tratta del riconoscimento che ogni anno premia i migliori editori per bambini e ragazzi a livello internazionale. Istituito da Bologna Children’s Book Fair in collaborazione con Aie, il premio è assegnato dagli editori stessi, chiamati a votare le case editrici che più si siano distinte nell’ultimo anno per innovazione, creatività e qualità delle scelte editoriali in ciascuna delle sei aree del mondo: Africa, Asia, Europa, Nord America, America Centro, Sud e Caraibi, Oceania.

"Nel corso degli anni– si legge nelle motivazioni del premio alla casa editrice italiana vincitrice per l’Europa –, Fatatrac ha pubblicato libri per bambine e bambini caratterizzati dal rigore dei contenuti, l’attenzione alla qualità dell’illustrazione e ‘impegno educativo. L’ampio catalogo ha sempre proposto libri in cui l’elemento ludico è strettamente legato a quello educativo, grazie anche all’utilizzo della cartotecnica, come nei libri gioco". Per l’Africa ha vinto Imagnary House (Sudafrica); per l’Asia Everafter Books - Beijing Everafter Culture Development Co. Ltd (Cina); per il Nord America Candlewick Press (Usa), per l’America Centro, Sud e Caraibi Companhia das Letras (Brasile).