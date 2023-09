Il Bologna vittima degli errori arbitrali

Nonostante tutta la tecnologia, gli errori arbitrali stanno colpendo il campionato di calcio in maniera preoccupante. Il Bologna in particolare è vittima delle ’distrazioni’ arbitrali o degli errori dei signori con il fischietto. Cito solo i due più clamorosi: il mancato rigore su Ndoye, in Juventus-Bologna, visto da tutti meno che da Di Bello ed il goal annullato a Ferguson per un fallo visto solo da Pezzuto e da nessun altro. Così non va bene.

Niccolò Rocco di Torrepadula