Il boom dei turisti stranieri: "Bologna è bellissima. Ma muoversi è difficile"

Bologna, 27 giugno 2025 – "Siamo tutti pazzi di Bologna". Perché ha i portici, la statua del Nettuno e le Due Torri. Perché qui si mangia bene, la cucina è speciale e i prezzi sono nella media. Una città "accogliente" che piace ai turisti alla ricerca del perfetto mix tra cultura, storia ed enogastronomia, e anche ai commercianti, felici di questa ondata positiva di turismo, che nel Bolognese ha preso il volo. Basta infatti fare un giro per le vie del centro storico per rendersene conto.

Ai piedi del Nettuno, la fila di chi vuole riempire la borraccia alla fontana si allunga a vista d’occhio, mentre in molti scattano i selfie in piazza Maggiore, uscendo ed entrando dalla basilica di San Petronio; i locali del quadrilatero registrano solo posti in piedi, con visitatori in attesa con cartina e auricolari alla mano. E l’idea che i turisti hanno della città è chiara: "Non c’è solo buon cibo, ma anche tanta storia. Anche se qualcosa andrebbe migliorato, in particolare nel campo dei servizi".

In tanti sono i forestieri, in prevalenza stranieri, attratti dalla tradizione, come Riley Glendinning, giovane americana arrivata dalla California: "Bologna mi piace moltissimo – dice –. L’ho scelta proprio per la sua storia e i suoi musei. Certo, la tradizione gastronomica e culinaria è sensazionale, ma l’architettura lo è di più".

Complice la spesa che deve sostenere il portafoglio, perché se "paragoniamo i prezzi che della California, da dove io arrivo - riflette Glendinning -, i costi qui sono più bassi, nella media". Insomma, cifre "normali" anche se comparate con "la Turchia", da dove arriva Hatice Kursunlu: "Bologna è una città speciale, dove c’è molta storia – inizia –. Sono rimasta impressionata dallo stile gotico dell’architettura". Architettura che riflette "l’anima medievale della città, che è riuscita a preservarsi – sottolinea Ciftci Muzaffer, anche lui turco –. Trovo la città molto pulita, ma su alcune cose c’è da migliorare".

Per esempio? "Il traffico è congestionato, ho notato molti cantieri – dice –. E tra il centro storico e le stazioni dei bus turistici c’è molto da camminare: intervenire su questi punti sarebbe importante".

A colpire è anche la facciata del Comune, non solo per la sua bellezza, ma anche per i cartelloni che scendono dalle finestre: oltre a uno striscione per lo stop al genocidio, quello per Giulio Regeni e Alberto Trentini, ce n’è uno leggermente più piccolo per Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul ora in carcere: "Si percepisce che c’è impegno politico qui, quindi grazie per aver esposto il cartello – evidenzia Gulferah Kacar –. Sto apprezzando la conoscenza della città, che è molto di impatto, bella e pulita".

A gioire sono anche negozianti e imprenditori, nel campo sartoriale come in quello gastronomico: "Abbiamo riscontrato un incremento dei turisti e siamo fortunati perché molti alberghi sono qui vicino, dunque anche in negozio viviamo il flusso dei visitatori, principalmente americani ed europei - sostiene Gian Luca Fontanelli di New Dandy Sartoria -. Qui riscoprono Bologna, ma le strutture mancano e bisognerebbe investire su questo: la città è tarata su una quantità precisa di presenze, quindi andrebbero ampliati i servizi". Infatti, "dobbiamo alzare la qualità del turismo che ci sceglie, migliorando servizi e alberghi. Che devono rivolgersi anche alla categoria luxury, a Bologna carente - aggiunge Giancarlo Campolmi del Gran Bar -. Ora il turismo è ripartito dopo una partenza difficile".

Per Paola Chimetto di Bijoux, "il turismo è fondamentale, in particolare guardando agli ultimi due anni - conclude -. Tanti visitatori sono attratti dai nostri negozi e sono propensi a conoscere la città e a comprare i nostri prodotti. Principalmente sono americani e australiani, contenti e affabili anche negli acquisti".