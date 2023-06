Il ’Boom’ di Marcello Dòmini "Racconto una città spensierata"

di Claudio Cumani

Cosa ci insegna la Storia? Marcello Dòmini, lo scrittore che per l’editore Sellerio ha raccontato in due romanzi la saga di una famiglia bolognese dalla fine della Prima Guerra mondiale agli anni ‘80, non ha dubbi: "A riconoscere le situazioni, a leggere l’attualità e a comprenderne l’importanza". Dopo il volume d’esordio ‘Di guerra e di noi’ che raccontava appunto le vicende della famiglia Chiusoli fino al 1945, Dòmini torna adesso in libreria con un altro corposo romanzo di 660 pagine, ‘Boom!’, in cui rievoca altri decenni della nostra società. Quelli del boom appunto ma non solo: al tempo della modernità presto segue quello del terrorismo, agli anni dell’ottimismo quelli dell’inquietudine. L’autore presenta il suo libro oggi alle 18 in Salaborsa dialogando con l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori. La parabola di Dòmini, medico chirurgo e professore associato di chirurgia pediatrica alla nostra università, è singolare. "Ho cominciato a scrivere per piacere nei ritagli di tempo lasciati liberi dalla professione. Non avrei mai immaginato un simile successo. ‘Di guerra e di noi’, uscito in sordina al tempo del Covid, è andato oltre ogni più rosea previsione e adesso è stato ripubblicato nei Tascabili Feltrinelli".

La storia di ‘Boom!’ è quella di una tranquilla famiglia borghese: la concessionaria di automobili di proprietà, le compagnie del bar Panoramica, l’appartamento in San Domenico... E in filigrana i problemi di sempre: il fascismo mai processato, l’industria mai diventata cultura, la voglia di costruire un mondo nuovo avendo nostalgia del vecchio.

Dòmini, come è nata l’idea di una saga familiare?

"È tutto venuto da sé, diciamo che mi ci hanno portato i pensieri. Ho cominciato a scrivere storie grazie ai racconti del nonno, senza avere un progetto preciso. Il cognome della famiglia protagonista del romanzo è quello di mia madre. Mi sono venute in mente sempre più cose, ho cominciato a inventare personaggi e non mi sono fermato. Ho cucito racconti e tanti episodi della Bologna Anni ‘60 raccontati da vecchi amici come Lorenzo Tamburi".

Che Bologna esce dal suo romanzo?

"Una città ironica, spensierata e accogliente. Negli anni ‘60 era così. Mi ha molto colpito il celebre episodio ripreso da Nanni Loy nel programma tv ‘Specchio segreto’ in cui i clienti di un bar non trovano nulla di riprovevole nello sconosciuto che intinge la brioche nel loro cappuccino. Oggi cosa succederebbe? La Bologna attuale mi sembra in difficoltà, svenduta com’è senza precauzioni al turismo".

Come riesce un medico con la passione per la scrittura a debuttare con un editore importante?

"Con un colpo di fortuna. ‘Di guerra e di noi’ è stato letto da Chiara Valerio che non è un semplice editor ma una delle intellettuali italiane più importanti. Tutto è cominciato da lì. Ora molti mi chiedono se ci sarà un ulteriore seguito: avrei una mezza idea ma non so".

Resta fondamentale nei suoi romanzi la ricerca storica?

"Documentarmi su cose che non conosco resta la parte più interessante di questo lavoro. Mi diverte ricostruire storie per esprimere concetti. Poi, certo, aiuta aver letto tanto".