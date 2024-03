Il bosco diventa una palestra. Percorso-vita in via Vietta

Rinasce il bosco di Bentivoglio, dotato anche di strutture sportive, confermando l’obiettivo dell’amministrazione comunale di sviluppare e valorizzare le aree a destinazione naturalistica del territorio. Il nuovo percorso sportivo all’aperto si trova tra via Vietta e l’argine del Canale Navile. Il bosco, impiantato nel 2005, ha una superficie di circa sei ettari, fa parte di un primo stralcio di parco urbano del capoluogo, che raggiungerà complessivamente i sette ettari. Grazie ad un progetto sviluppato dall’Ufficio Tecnico e in parte finanziato dalla Fondazione Cassa in Risparmio in Bologna con il "Bando Rigeneriamoci 2022", è stato realizzato un percorso che rende finalmente fruibile, e valorizzerà il bosco e la biodiversità, con attrezzature sportive e aree di sosta, a pochi passi dall’area scolastica e residenziale limitrofa. Un vero e proprio circuito di allenamento, di natura ludico-motoria, che valorizza l’esercizio fisico all’aperto e destinato a tutte le età e la fruizione di aree ricche dal punto di vista naturalistico. Lungo tutto il tracciato si trovano ora attrezzi sportivi e panchine che valorizzano così l’ area verde non solo per le sue qualità intrinseche, ma anche per le nuove opportunità sportive, di socializzazione e quindi di benessere per tutti i cittadini.

"Questo intervento è un tassello di valorizzazione delle aree a destinazione naturalistica del territorio di Bentivoglio, che ospita l’Oasi La Rizza, il bosco di Santa Maria in Duno-Castagnolina e le aree forestali di recentissima realizzazione - dichiara il sindaco Erika Ferranti -. Queste ultime si trovano nelle frazioni di Fabbreria, San Marino e Santa Maria in Duno e sono state realizzate nel 2023 grazie ad un contributo a fondo perduto del Mite di 430.000 euro".