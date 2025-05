Il bosco urbano prende vita con 500 alberi

Ad Anzola, nella frazione di Lavino di Mezzo, nasce il bosco urbano. Sono partiti i lavori di messa a dimora di 455 alberi tra frassini, farnie e tigli, nell’area di proprietà pubblica che si trova fra lo svincolo della SS9 e la zona verde retrostante i condomini di via Ragazzi. "A Lavino di Mezzo – spiega in sindaco paolo Iovino in una nota – nascerà un polmone verde in grado di filtrare le polveri e lo smog provenienti dalla viabilità. Allo stesso tempo questo polmone verde servirà a mitigare l’impatto acustico a tutela del centro abitato". A parere dell’amministrazione comunale, gli alberi sono stati scelti considerando diversi fattori: sono piante autoctone, ovvero tipiche della nostra area, e rustiche, quindi poco esigenti, necessitano di bassa manutenzione e quando raggiungeranno il livello di maturità arborea potranno rappresentare un ecosistema semi-naturale.

"Il progetto di rimboschimento – continua il primo cittadino – è stato co-finanziato dalla Regione attraverso il bando ’Mettiamo radici per il futuro’ per il quale il nostro Comune è risultato vincitore". La piantumazione è iniziata durante la ‘Giornata mondiale della Terra’, che è stata celebrata lo scorso 22 aprile. La Giornata mondiale della Terra è la manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta che si festeggia appunto ogni 22 aprile. Conosciuta nel mondo come Earth Day, rappresenta l‘evento green in grado di coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il pianeta.

p. l. t.