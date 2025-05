Il boss della droga non risponde al gip

Interrogatorio di garanzia per Bekim Murati, albanese di 37 anni arrestato giovedì scorso all’aeroporto di Fiumicino dopo una lunga indagine su una banda di trafficanti internazionali di cocaina. Ieri, davanti al giudice delle indagini preliminari Alberto Gamberini e difeso dall’avvocato Matteo Murgo, dal carcere di Rebibbia il 37enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Da una settimana si trova nella casa circondariale di Roma dopo il mandato di arresto europeo esercitato al suo arrivo all’aeroporto. L’operazione, coordinata dal pm Flavio Lazzarini, è stata messa in atto dalla Squadra mobile, dopo un’attenta indagine attraverso delle chat ’decriptate’ di Sky Ecc, un sistema di telefonia crittografato di origine canadese. Un modo per intercettare le schede telefoniche, spesso olandesi, con cui comunicavano gli oltre 20 albanesi coinvolti nell’indagine. Così, nell’operazione coordinata dalla Dda, Direzione distrettuale antimafia, con il supporto del Servizio centrale operativo, si è arrivati all’arresto di Murati (residente in Spagna), accusato di importare dall’Olanda ingenti quantitativi di cocaina e di essere, per un periodo, "direttore, finanziatore e organizzatore dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dalla disponibilità di armi". Il 37enne indagato e ora in custodia cautelare è già noto alle cronache bolognesi perché per anni ha vissuto in provincia. Secondo la polizia, nel periodo tra marzo e dicembre del 2020, l’uomo avrebbe fatto arrivare in Italia, soprattutto tra Bologna e Anzola Emilia, 40 chili di cocaina e 80 di marijuana.

n. m.