Il bracciale del medico eroe ferito in guerra

Dopo quasi 79 anni dalla fine della seconda guerra mondiale la terra dell’Appennino continua a riservare soprese ai cacciatori di reperti bellici ‘armati’ di metal detector. È stato un regalo di Natale inaspettato per Andrea Sabattini di San Cesario sul Panaro e i suoi colleghi Roberto Cavani di Modena e Andrea Baratta di Bologna il ritrovamento di un braccialetto appartenuto a un soldato della 10ª Divisione da montagna statunitense. I tre amici lo hanno scovato a Pietracolora di Gaggio Montano, sull’Appennino bolognese, mentre scandagliavano un terreno boscoso. Era a una profondità di alcune decine di centimetri, la piastrina del bracciale con inciso un nome.

Ripulita dalla terra e dopo le opportune ricerche, in una banca dati degli Usa è arrivata la conferma: si trattava del braccialetto personale di Eugene Alexander Bopp, nato a Fresno, in California, il 26 maggio 1924, medico della ‘10ª’. Il cerchio era quindi chiuso, salvo la ricerca di eventuali parenti negli States. La storia ci dice che, dopo aver liberato Iola di Montese il 3 marzo 1945, la ‘10ª’ conquistò Pietracolora il giorno successivo. "Senza il consenso della famiglia Chinni di Gaggio Montano di fare ricerche nel loro terreno, il ritrovamento del braccialetto non sarebbe stato possibile", dice Andrea Sabattini che ringrazia. L’ex soldato Eugene Alexander Bopp, diplomato alla Edison High School, si arruolò volontario nella ‘10ª’ e fu assegnato alla compagnia C, battaglione medico. Durante l’attacco a Pietracolora fu colpito a un polso e a un ginocchio da schegge di un proiettile d’artiglieria, lo stesso che, probabilmente, gli fece perdere il braccialetto. Rimase sette anni in Italia dove svolse la professione di medico e il 18 gennaio 1947, sempre in Italia, sposò Eleanor Becker con la quale condivise 57 anni di vita viaggiando per il mondo. Gestore di negozi della catena Safeway, andò in pensione dopo 43 anni di attività.

Socio di diversi club, risulta persona di spicco nella comunità di Fresno. Nel 1974 diventò membro onorario dell’Imperial Shirners Hospital e comandante della Legion of Honor. Organizzò diversi eventi automobilistici. Non ebbe figli e perse la moglie nel 2004. Lui è morto il 26 aprile 2018, un mese prima di compiere 94 anni. Sei mesi fa, Andrea Sabattini e Roberto Cavani avevano fatto un altro colpo grosso in località Scanello, sul confine tra Montese e Castel d’Aiano, con il ritrovamento della borraccia del soldato Winfred Barnes, anch’esso della 10ª. In questo caso riuscirono anche a contattare una figlia del militare. Ma questi non sono gli unici ritrovamenti di reperti bellici da parte di Sabattini e dai suoi amici. "Vorremo allestire un museo a Castel d’Aiano – anticipa Sabattini – nel quale esporre tutto il materiale trovato durante questi anni di ricerche. Ci sembra giusto condividere con tutti la storia di questi luoghi e delle persone".

