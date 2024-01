Il brand Piumini danesi cerca un commesso

Danimarca Srl - Piumini Danesi è alla ricerca di un commesso o di una commessa di vendita, per il negozio nel centro di Bologna.

La figura ricercata deve essere qualificata nel settore, grazie a precedenti esperienze o a una formazione specifica.

Fattore preferenziale: aver avuto un proprio negozio.

Il candidato, preferibilmente in possesso del diploma di scuola superiore, deve sapere lavorare in autonomia e in team. È richiesta la conoscenza dell’inglese a livello B2 (altre lingue, in particolare il russo, sono un elemento in più), di Open Office e confidenza con software di gestione della contabilità.

Richiesta anche la patente B.

Il contratto a tempo determinato (9.30-13 e 15.30-19 con due giorni di riposo settimanali) può trasformarsi in indeterminato. La vendita e la cura del cliente sono l’aspetto più importante della posizione offerta, ma creatività nell’allestimento delle vetrine e basi di contabilità completano il profilo.