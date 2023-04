Il bullo canta in classe e minaccia la prof "So qual è la tua auto"

Riceve una nota dalla professoressa e allora decide di minacciarla. A finire nei guai un 15enne, di nazionalità italiana, che è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Molinella per minaccia. I fatti sono avvenuti a fine febbraio scorso all’interno dell’istituto commerciale Nobili di Molinella, in via Stradello Carabinieri. Tutto è scaturito da una denuncia che è stata presentata in caserma dalla professoressa vittima di minacce.

La docente, spaventata, ha infatti riferito ai militari che verso le ore 13 del 23 febbraio scorso, si è vista costretta a richiamare all’ordine uno studente. Questo, poi identificato nel 15enne incensurato, aveva interrotto la lezione intonando ad alta voce una canzone. Il ragazzino, che si è dimostrato del tutto noncurante e indifferente al richiamo verbale della professoressa, ha continuato a cantare, costringendo l’insegnante a riprenderlo anche con un richiamo scritto a cui, poi, è seguito l’inserimento di una nota disciplinare nel registro di classe. Il ragazzino è parso da subito molto infastidito e indispettito dalla situazione: dopo avere smesso di cantare, si è alzato con fare aggressivo dal banco e si è diretto velocemente verso la cattedra. Qui, con aria di sfida, si è fermato a pochi centimetri dal volto della docente e, davanti a tutta la classe, le ha urlato: "Professoressa se mi mette davvero una nota la informo che so quale è la sua auto". L’insegnante a quel punto ha portato a termine la lezione per non sconvolgere ulteriormente anche il resto della classe e, al suono della campanella, è andata a informare prontamente la dirigente scolastica. Questa ha subito telefonato alla centrale operativa del 112 che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri della limitrofa stazione di Molinella. Il 15enne, subito identificato, è stato chiamato in caserma con i suoi genitori ed è stato denunciato alla Procura dei Minorenni. Dovrà, dunque, rispondere del reato di minaccia.

A spiegare quanto avvenuto è la dirigente scolastica del polo di Molinella, Maria Messinese: "La denuncia è stata fatta a scopo educativo e non punitivo. Soprattutto a questa età è necessario capire che le azioni hanno conseguenze. Tengo, poi, a specificare che in ogni plesso scolastico ci sono alunni con più fragilità rispetto agli altri. Anche per questo abbiamo istituito da tempo sportelli d’ascolto per coloro che ne necessitano. Sempre in quest’ottica promuoviamo da anni iniziative in collaborazione con le forze dell’ordine di Molinella, sempre disponibili e tempestive, allo scopo di mostrare ai giovani cosa significhi la legalità e quali siano i comportamenti da evitare. Prevenire è fondamentale". L’episodio si colloca in un quadro di disagio giovanile, ormai dilagante, testimoniato da quanto avvenuto nel febbraio scorso sempre a Molinella, ma in una scuola media. Sotto i riflettori, in quel caso, una nuova moda, nata su Tik Tok e approdato anche nella Bassa: quella della cicatrice francese ovvero di ‘pinzarsi’ le guance tra le dita con violenza fino a farsi venire i lividi. L’allarme, all’epoca era stato lanciato ai genitori, tramite una circolare, dalla preside. La dirigente aveva notato, infatti, sui volti degli studenti tumefazioni sospette. Il fenomeno, anche in quel caso, è stato prontamente arginato dall’Arma locale.

Zoe Pederzini