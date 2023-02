Il buon gusto torna sempre di moda

Nicoletta

Barberini Mengoli

Nell’Ottocento il declino delle monarchie europee consentì una maggiore libertà intellettuale, generando nuove correnti artistiche. L’economia industriale cambiò anche il mercato, che seguì l’evoluzione degli stili accompagnati dall’integrazione delle arti applicate nei mobili, negli arredi e in molti altri settori. Per esempio, da fine Ottocentoi primi trenta anni del Novecento, ossia dal tardo Luigi Filippo all’Eclettismo Storicistico, dal Liberty o Floreale fino al Decò, si è assistito a un cambiamento totale dell’arredamento, giustificato soprattutto dalla incisiva presenza della borghesia. Nei mobili lo stile Luigi Filippo si ispirava come fogge a Luigi XV re di Francia; in seguito, nel 1870, gli artigiani aggiunsero, nella realizzazione di questi mobili, dei virtuosismi decorativi tratti dalle diverse epoche che, mescolate tra loro, diventeranno le caratteristiche dello stile Eclettico. Di questi mobili, realizzati in diversi legni, dai più poveri ai più pregiati, erano piene le case dei bisnonni e dei nonni. Per moltissimi anni questi arredi sono stati gettati via perché ritenuti di gusto polveroso e superato. Ora li si stanno recuperando, magari rivisitandoli, dando loro un nuovo uso, o molto spesso dipingendoli in vari colori, o decapandoli. Nel 1858 Bologna, grazie ad Angelo Minghetti che fonda la ’Manifattura ceramiche Minghetti’, si è recuperato il gusto dell’antico, specie del ‘500, con la realizzazione delle maioliche cosidette ‘neorinascimentali’, apprezzate sia per le forme che per i colori giallo,verde, turchino su base bianca, tonalità usate anche dai Della Robbia. Raffaellesche o grottesche, draghi alati, festoni, sono i decori più usati su vasi, anfore, centrotavola, candelieri, crespine e piatti. Oggetti ancora apprezzati e presenti nelle Mostre d’antiquariato e nei mercatini.