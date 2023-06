Il Caab al fianco degli alluvionati "Prepareremo mille kit alimentari"

Domenica il Caab apre le braccia agli alluvionati, con una giornata dedicata al volontariato e alla solidarietà, organizzata dall’associazione Rise Against Hunger Italia, in collaborazione anche con Fortitudo per il Sociale aps. L’obiettivo è preparare e confezionare mille kit di alimenti e di generi di prima necessità, che saranno spediti poi nella provincia di Ravenna o destinati ad altre comunità romagnole colpite dalla calamità, in grave stato di emergenza. L’evento è aperto a tutti i cittadini, dai due ai novant’anni, e creerà una vera e propria catena di montaggio per la preparazione e l’impacchettamento degli scatoloni, che sarà scandita dal suono della musica e del dong. Gli scatoloni conterranno diversi alimenti. All’interno, si potrà inserire marmellata, latte e fette biscottate; e ancora riso, pasta e legumi in scatola. "Abbiamo iniziato ad aiutare già dal secondo giorno di emergenza, con il contatto della Pro Loco di Casola Valsenio – afferma Duccio Caccioni, direttore di mercato del Caab–. Ora aderiamo a questo progetto, che invia alimenti insacchettati, quindi secchi".

La giornata sarà divisa in due parti. "Per i partecipanti, l’evento durerà un paio d’ore, dalle undici alle tredici, perché la produzione è un procedimento abbastanza veloce, e sarà scandito dalla musica", spiega Roberta Baldazzi, country manager della Onlus. La seconda parte, quindi, sarà focalizzata sul riempimento del tir, che raggiungerà la Romagna.

Un corposo aiuto, che aiuterà più di mille alluvionati, e che cela dietro di sé un concetto ben più ampio: la fame nel mondo, che è la lotta primaria di Rise Against Hunger. "Ci occupiamo di sicurezza alimentare e sociale quotidianamente da dieci anni - prosegue Roberta Baldazzi–. Ma non lo facciamo da soli: invitiamo l’intera cittadinanza a prendere parte all’evento di volontariato, che dà molto di più di quanto si chieda". "Saremo qui con i volontari - conclude Giorgio Archetti, presidente di Fortitudo per il Sociale aps–. Siamo stati a Conselice, dove vogliamo lasciare qualcosa di concreto: abbiamo in mente un campo da basket".

Mariateresa Mastromarino