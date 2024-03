Il Caab sbarca negli Emirati Arabi: "Apriamo la rotta verso l’Oriente"

Alessandro Bonfiglioli, direttore generale del Caab, è appena tornato dagli Emirati Arabi. Uno dei nuovi centri nevralgici dove il mercato ortofrutticolo ha deciso di concentrare sforzi e investimenti, portando l’apertura di due sedi di rappresentanza: una ad Abu Dhabi, l’altra a Dubai. L’obiettivo è duplice: sviluppare, da una parte, l’internazionalizzazione dei rapporti commerciali relativi all’ortofrutta e, dall’altra, le attività di advisory, ossia le consulenze in ambito agroalimentare e finanziario. Non solo. "Parliamo del ponte principale verso il Far East – spiegano dal Caab –, un collegamento che apre anche a nuovi scenari di mercato".

Direttore Bonfiglioli, la doppia apertura nasce quindi con quali aspettative?

"Nasce dalla partecipazione e dalla successiva vincita di un bando della Camera di commercio italo-emiratina. Ora abbiamo la disponibilità di un ufficio di rappresentanza, con una persona dedicata, e di uno showroom con attività di promozione a Dubai e Abu Dhabi, fino al 2025".

Un punto di partenza importante?

"Sì, sono mercati su cui da tempo stiamo insistendo e nei quali ci eravamo già affacciati nel periodo precedente alla pandemia. Parliamo di mercati con un import alimentare del 90%, considerati alto spendenti per una fetta sempre più importante della popolazione. I prodotti italiani di qualità vengono apprezzati, insomma, anche se a prezzi diversi da quelli che siamo abituati a vedere".

Tutto questo, in che contesto si colloca?

"Rientra in un piano più ampio, cioè all’interno della strategia di internazionalizzazione, sia dei prodotti, che dei servizi offerti dal Caab. È un aspetto premiato anche dalla Regione, che ha assegnato un contributo economico a tutti i mercati emiliano-romagnoli per l’esportazione di prodotti locali di qualità. Tra i mercati potenzialmente più attrattivi individuati, ci sono il Medio e il lontano Oriente e il Nord America. E noi, già da alcuni anni, abbiamo un ufficio di advisor internazionale".

Come si sviluppa l’offerta di advisory?

"Su tre punti. Il primo riguarda la logistica alimentare. Una logistica ‘on time’ completamente computerizzata basata su un sistema di radiofrequenza, che consente di monitorare costantemente e controllare i flussi di merci, presente al Caab dal 2016".

Poi?

"Facciamo consulenza internazionale anche sulle certificazioni di prodotto e sui controlli igienico-sanitari, anche in questo caso attraverso il sistema proprietario di Caab, che esiste da oltre vent’anni e intensifica i controlli nelle aree di maggiore rischio, in maniera preventiva. I prodotti dannosi, in sostanza, non arrivano nemmeno nei mercati: vengono bloccati prima".

E l’ultimo ‘pilastro’?

"Riguarda l’energia: dall’impianto fotovoltaico al sistema di accumulo, fino alle movimentazioni elettriche e al riutilizzo dei rifiuti organici. E c’è un progetto legato al Pnrr per utilizzare il biogas trasformandolo in energia elettrica, ad esempio nelle ore notturne. Un modello di economia circolare".

C’è soddisfazione?

"Sì, abbiamo avuto un riscontro di interesse immediato. Avremo anche uno showroom dove possiamo portare i prodotti, ma anche servizi, immagini, filmati, documenti. Un sistema per continuare a promuovere sempre il nostro territorio, le nostre aziende eccellenti e i nostri prodotti".