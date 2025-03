Il caffè delle stagioni contro la malattia

Inaugura oggi a San Giovanni in Persiceto il "Caffè delle stagioni". L’appuntamento è per le 10 nel centro sociale La Stalla in via Carbonara. Per l’occasione saranno presenti il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’amministratore unico di Asp Seneca, Nicolò Melotti. Il "Caffè delle stagioni" è il caffè Alzheimer di Persiceto, un servizio, già avviato negli anni scorsi in via sperimentale, che avrà ora carattere di continuità e sarà aperto il sabato mattina con frequenza quindicinale. Qui le persone con deterioramento cognitivo e i loro familiari possono vivere momenti di socialità, sempre accompagnati da professionisti e volontari.