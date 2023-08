Il caftano blu di Touzani

Il racconto di un amore incondizionato: è quello che va in scena questa sera alle 21.30, all’Arena Puccini, nel parco del Dopolavoro ferroviario (via Serlio 252). In programma c’è infatti l’anteprima di Il caftano blu, il film della regista marocchina

Maryam Touzani vincitore, fra gli altri, del premio Fipresci al Festival di Cannes 2022 nella sezione Un certain regard.