’Il Cagnone’ Mazzuca, una vita per l’informazione: "Racconto un giornalismo che forse non c’è più" Il libro "Il Cagnone" di Federico Bini celebra la figura di Giancarlo Mazzuca come un'icona del giornalismo e della politica. Presentato da Pier Ferdinando Casini a Bologna, il libro racconta la vita intensa e ricca di incontri di Mazzuca, con un tocco di ironia e nostalgia per un'epoca ormai passata.