Il Cai Bologna compie 150 anni. Una giornata di festa alla Badia

La sezione Cai di Bologna compie 150 anni e invita tutti alla festa di compleanno in programma sabato alla Badia di Monte San Pietro. A partire dalle 14.30 si susseguiranno interventi e proiezioni legate al mondo della montagna e in particolare al sodalizio bolognese che oggi, forte di 3.200 soci, è per numeri la seconda sezione del Cai a sud del Po dopo Roma. La giornata, condotta dal giornalista Gabriele Mignardi, sarà aperta dai saluti della sindaca Monica Cinti e del presidente della sezione Paolo Ventura Beccari. Quindi verrà proiettato un documentario su Mario Fantin e si riprenderà con gli interventi di Vinicio Ruggeri e Mario Romiti su temi legati al territorio e all’alpinismo. Nel corso del pomeriggio si esibirà il Coro del Cai, che a sua volta festeggia 70 anni di musica e amicizia. I partecipanti potranno inoltre visitare il chiostro e la storica Libreria Piani prima del brindisi finale. L’ingresso è libero.

Nella lunga e prestigiosa storia del Cai di Bologna, fondato nel 1875 per iniziativa del marchese Carega di Muricce e dell’avvocato Francesco Parenti, il personaggio di maggiore spicco è senza dubbio Mario Fantin, al quale la sezione è oggi intitolata. "Fu scrittore, autore di numerosissime opere e, soprattutto, fotografo e cineasta fra i più forti nella intera storia dell’alpinismo mondiale – ricorda il presidente Beccari –. Sua la documentazione sull’ascensione vittoriosa della spedizione italiana al K2 nel 1954". Sono di proprietà del Cai felsineo i rifugi Duca degli Abruzzi al lago Scaffaiolo e il ’Cavazza’ nel gruppo del Sella sulle Dolomiti. Senza dimenticare il piccolo rifugio Ranuzzi Segni gestito dalla sottosezione di Castiglione dei Pepoli e il bivacco Musiani.

Tra le iniziative di maggiore successo va ricordato il programma di escursioni ’Trekking col treno’, nato nel 1993, che porta i partecipanti alla scoperta di angoli incantevoli dell’Appennino bolognese utilizzando esclusivamente i mezzi pubblici e, ovviamente, il cammino. "Iscriversi al Cai oggi, significa entrare in contatto con un mondo fatto di iniziative dedicate a tutte le discipline, poter frequentare vari corsi nei quali si insegna ad andare in montagna e nella natura con maggiore consapevolezza e maggiori cognizioni – sottolinea il presidente della sezione –, essere coperti da varie assicurazioni legate alla tessera, e, soprattutto, poter conoscere e frequentare, persone con cui condividere le nostre stesse passioni ed i nostri interessi anche naturalistici".

Enrico Barbetti