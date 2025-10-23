L'autobus dei sogni
CronacaIl Cai Bologna compie 150 anni. Una giornata di festa alla Badia
23 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
Il Cai Bologna compie 150 anni. Una giornata di festa alla Badia

La sezione conta 3.200 soci ed è intitolata a Mario Fantin, cineasta che partecipò alla conquista del K2.

Escursionisti in Appennino durante una delle tante uscite di gruppo organizzate dalla sezione bolognese del Club Alpino Italiano

La sezione Cai di Bologna compie 150 anni e invita tutti alla festa di compleanno in programma sabato alla Badia di Monte San Pietro. A partire dalle 14.30 si susseguiranno interventi e proiezioni legate al mondo della montagna e in particolare al sodalizio bolognese che oggi, forte di 3.200 soci, è per numeri la seconda sezione del Cai a sud del Po dopo Roma. La giornata, condotta dal giornalista Gabriele Mignardi, sarà aperta dai saluti della sindaca Monica Cinti e del presidente della sezione Paolo Ventura Beccari. Quindi verrà proiettato un documentario su Mario Fantin e si riprenderà con gli interventi di Vinicio Ruggeri e Mario Romiti su temi legati al territorio e all’alpinismo. Nel corso del pomeriggio si esibirà il Coro del Cai, che a sua volta festeggia 70 anni di musica e amicizia. I partecipanti potranno inoltre visitare il chiostro e la storica Libreria Piani prima del brindisi finale. L’ingresso è libero.

Nella lunga e prestigiosa storia del Cai di Bologna, fondato nel 1875 per iniziativa del marchese Carega di Muricce e dell’avvocato Francesco Parenti, il personaggio di maggiore spicco è senza dubbio Mario Fantin, al quale la sezione è oggi intitolata. "Fu scrittore, autore di numerosissime opere e, soprattutto, fotografo e cineasta fra i più forti nella intera storia dell’alpinismo mondiale – ricorda il presidente Beccari –. Sua la documentazione sull’ascensione vittoriosa della spedizione italiana al K2 nel 1954". Sono di proprietà del Cai felsineo i rifugi Duca degli Abruzzi al lago Scaffaiolo e il ’Cavazza’ nel gruppo del Sella sulle Dolomiti. Senza dimenticare il piccolo rifugio Ranuzzi Segni gestito dalla sottosezione di Castiglione dei Pepoli e il bivacco Musiani.

Tra le iniziative di maggiore successo va ricordato il programma di escursioni ’Trekking col treno’, nato nel 1993, che porta i partecipanti alla scoperta di angoli incantevoli dell’Appennino bolognese utilizzando esclusivamente i mezzi pubblici e, ovviamente, il cammino. "Iscriversi al Cai oggi, significa entrare in contatto con un mondo fatto di iniziative dedicate a tutte le discipline, poter frequentare vari corsi nei quali si insegna ad andare in montagna e nella natura con maggiore consapevolezza e maggiori cognizioni – sottolinea il presidente della sezione –, essere coperti da varie assicurazioni legate alla tessera, e, soprattutto, poter conoscere e frequentare, persone con cui condividere le nostre stesse passioni ed i nostri interessi anche naturalistici".

Enrico Barbetti

