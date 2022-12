Il calendario del Carlino Vigilia ad alto gradimento, distribuzione di successo

Grande successo per il calendario della solidarietà regalato da il Resto del Carlino a chi ha acquistato il nostro quotidiano il giorno della Vigilia di Natale. Nelle pagine che caratterizzano i mesi dell’anno i volti di alcuni volontari che fanno parte delle associazioni: Ageop Bologna, l’Associazione genitori ematologia e oncologia pediatrica; Amici di Luca (intitolata a Luca De Nigris), che sostiene la Casa dei risvegli; Bimbo Tu Bologna, che si occupa di supportare genitori, bambini e adolescenti che vivono la difficile esperienza della malattia; Fondazione Ant Bologna, che assiste a casa i malati oncologici; Auser Imola, impegnata nel migliorare la qualità della vita dei più fragili, in particolare anziani; Antoniano Bologna, ha creato lo Zecchino d’Oro e tante altre iniziative come la mensa per i poveri e l’Accademia d’arte drammatica; Insieme per un futuro migliore Imola, aiuta non solo persone disabili, ma anche ospedali, scuole e famiglie in difficoltà; Piazza Grande Bologna, lotta contro la povertà e l’emarginazione; Croce Rossa Imola, impegnata in tutte le emergenze locali e non; Croce Rossa Bologna, fa trasporti su tutto il territorio e tra i suoi scopi l’assistenza sanitaria e sociale anche nei teatri di guerra; Casa della donne Bologna, accoglie qualsiasi donna che subisce violenza; Ant Italia onlus Imola, assistenza medica domiciliare gratuita ai malati di tumore.