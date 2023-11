Il Calendario dell’Arma in dodici storie

È dedicato alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività il nuovo calendario per l’anno 2024 dell’Arma dei carabinieri, realizzato dallo studio di design Pininfarina con il contributo del giornalista Massimo Gramellini, autore dei dodici racconti presenti nella pubblicazione.

Durante la presentazione, il comandante provinciale Ettore Bramato ha sottolineato che "la pubblicazione, stampata in un milione e 200 mila copie, di cui sedicimila in lingue diverse dall’italiano (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, oltre che in sardo e in friulano), è giunta alla 91ª edizione".

Il fil rouge che collega tutte le dodici storie raccontate dal giornalista Gramellini – che vanno dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 alla recente alluvione che ha colpito duramente i territori in Romagna, passando anche per il sostegno alle persone fragili durante gli anni di pandemia da Covid – è "la banda rossa che caratterizza i pantaloni dei carabinieri, uno dei simboli dell’Arma e della sua vicinanza alla collettività".

