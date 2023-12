Il calendario in regalo con il Carlino. Il 2024 è dedicato al volontariato

Giorno dopo giorno, un intero anno in compagnia del nostro calendario, ma soprattutto insieme alle associazioni di volontariato delle nostre città. Per il secondo anno consecutivo il nostro gruppo editoriale – attraverso le sue testate cartacee, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – ha scelto di realizzare un calendario interamente dedicato ai protagonisti del mondo del volontariato, cioè a quelle persone che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo a chi ha bisogno di aiuto.

Così, sabato 30 dicembre, acquistando in edicola il nostro giornale, riceverete in regalo il calendario 2024 dedicato ai protagonisti di gruppi e associazioni che si dedicano agli altri, in maniera disinteressata, ma assolutamente professionale e competente. Ci sono infatti le fotografie delle associazioni che assolvono a compiti di protezione civile e che sono pronte a intervenire in caso di emergenze o calamità naturali, ci sono i giovani che portano conforto a chi è da solo e non può uscire di casa, così come i volontari del soccorso, sempre pronti a mobilitarsi per trasportare in ospedale chi ha necessità di cure.

Le pagine del calendario – con la copertina firmata da Giancarlo Caligaris – sono ricche delle moltissime testimonianze che parlano al cuore con il linguaggio della speranza. "Sapevamo che il volontariato è molto importante in tutti i nostri territori – osserva la direttrice di Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini – Non ci aspettavamo, invece, di essere travolti da un’ondata di affetto e da centinaia di fotografie di gruppi e di persone che si danno da fare. E per questo anche quest’anno abbiamo voluto accendere i riflettori sulle associazioni sempre in prima fila per aiutare gli altri. A tutte le persone che hanno contribuito ad animare queste immagini va il nostro più profondo e sincero ringraziamento".

La realizzazione del calendario è stata possibile anche grazie all’impegno di alcuni sponsor del comprensorio bolognese. Vediamoli insieme: Coop Reno Società cooperativa, Emil Banca Credito Cooperativo Bologna, Casa di cura Madre Fortunata Toniolo, Colibrì consorzio ospedaliero, Eco.Ser, Ghedauto Veicoli industriali, Gruppo Ghedini, Lattoneria Bolognese, Prof Michele Tossani srl, Biagi Mario srl, Centergross, Confabitare, Dea srl, FCredil srls, Le Case di Patty di Patrizia Betelli, Succede a Campogrande di Stefano Campogrande, T Immobiliare srl, Tedeschi Autospurghi srl.