Il calendario in regalo. Volontari protagonisti: "Così aiutiamo gli altri"

Dedicare un intero anno, mese per mese, alle associazioni del territorio che operano nel segno della solidarietà e del volontariato.

È questo che domani i lettori troveranno insieme al Carlino in edicola, dove, acquistando il nostro quotidiano, potranno ricevere una copia gratuita del calendario 2024, che porta sulle sue pagine i volti e le realtà che giorno per giorno donano tempo e vita agli altri, senza chiedere nulla in cambio.

Testimonianze raccolte in un unico cofanetto, che mostrano l’impegno dell’associazionismo del terzo settore, rappresentato dalla copertina di Giancarlo Caligaris.

Un mondo di assistenza e di prossimità che non si arresta mai, nonostante le difficoltà. Tra gli eroi celebrati, la Fondazione Ant, che quest’anno ha celebrato i 45 anni di attività.

"Il 2023 si è chiuso con i festeggiamenti – spiega Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione –. Ma dobbiamo guardare avanti, a un 2024 che si apre con tante sfide che vogliamo portare avanti: attenzione al volontariato, che è la base dell’Ant e il garante dell’Eubiosia, che è la dignità della vita, e sarà la nostra parola per il futuro".

Un futuro "che vede una sfida anche sul nostro territorio - continua Pannuti -. Dobbiamo cercare di garantire l’Eubiosia alle persone che ce lo chiedono, andando incontro ai bisogni del sofferente, con la volontà di aumentare l’assistenza nonostante manchino i medici. Abbiamo progetti e modalità nuove di garantire l’assistenza domiciliare, che aprirà la strada al futuro, dando sempre a più persone di essere assistiti a casa fino all’ultimo giorno con dignità".

Protagonisti delle dodici realtà rappresentate nel calendario, che ha potuto contare sull’impegno di diversi sponsor – come Emil Banca Credito Cooperativo Bologna, Centergross e Confabitare –, sono i volontari, "eroi ed eroine che arrivano dove le istituzioni non arrivano, donando totalmente il cuore - commenta Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu, uno degli attori del calendario 2024 -. Il volontariato viene vissuto come elemento astratto, ma in realtà è un esercito di persone che rinunciano a parte della propria vita e del proprio tempo per donarlo alle persone, anche in periodo di difficoltà, come la pandemia. Sono persone che meritano rispetto, senza le quali la società moderna non andrebbe avanti".

Bimbo Tu stringe la mano ai piccoli pazienti degli ospedali territoriali, accompagnandoli nel percorso di cura e offrendo accoglienza e riparo alle famiglie coinvolte.

"È un onore essere uno dei volti del calendario, perché siamo uno dei volti sociosanitari, che dà accoglienza nel centro Pass e nei nostri spazi anche al Sant’Orsola - conclude Arcidiacono -. Dedico questo riconoscimento a tutte le associazioni del terzo settore bolognese, pieno di solidarietà".

Mariateresa Mastromarino